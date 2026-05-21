Erdogan povedal Trumpovi, že konflikt s Iránom sa dá vyriešiť

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom privítal predĺženie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Uviedol tiež, že verí, že spory medzi stranami konfliktu sa dajú vyriešiť, píše agentúra Reuters.
Kancelária tureckého prezidenta taktiež uviedla, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stability v Sýrii za „dôležitý zisk“ pre celý región. Trumpa zároveň vyzval, aby USA zabránili zhoršeniu situácie v Libanone. Erdogan šéfovi Bieleho domu povedal, že prípravy na nadchádzajúci summit NATO v Ankare pokračujú a Turecko pracuje na tom, aby bolo podujatie „úspechom v každom aspekte“. Okrem toho lídri diskutovali aj o bilaterálnych vzťahoch.
Turecko bolo v uplynulých týždňoch v kontakte so susedným Iránom, Spojenými štátmi i sprostredkovateľským Pakistanom s cieľom pomôcť ukončiť konflikt na Blízkom východe. Trump predtým vyhlásil, že rokovania s Iránom sú „v záverečnej fáze“. Varoval však pred ďalšími útokmi, pokiaľ Teherán nebude súhlasiť s mierovou dohodou.