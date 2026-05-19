Utorok19. máj 2026, meniny má Gertrúda, zajtra Bernard

Pokrok v rokovaniach alebo vojna? USA tlačia na Irán! Pripravujú sa na vojenský úder

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký viceprezident J. D. Vance v utorok povedal, že Spojené štáty a Irán dosiahli veľký pokrok na svojich rokovaniach. Jedna ani druhá strana si podľa neho neželajú obnovenie vojenských operácií, Washington je však na to pripravený, ak nedôjde k dohode. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Vance sa vyjadril na brífingu v Bielom dome po tom, ako prezident Donald Trump vyhlásil, že mu chýbali už len hodiny do nariadenia nových útokov a že dal Teheránu „dva alebo tri dni“ na dosiahnutie dohody. „Dosahuje sa veľa dobrého pokroku, ale my na tom budeme ďalej pracovať a nakoniec sa buď dohodneme, alebo nie,“ povedal novinárom Vance, ktorý v apríli viedol americkú delegáciu na rozhovoroch s Iránom v Pakistane.

Viceprezident podľa vlastných slov práve hovoril s Trumpom a ten znova zdôraznil, že pre USA je kľúčovou otázkou to, že Irán nikdy nemôže mať jadrové zbrane. V takom prípade by ich chceli aj ďalšie krajiny Perzského zálivu a potom aj iné krajiny po celom svete, konštatoval Vance. „Sme v celkom dobrej situácii, ale existuje možnosť B, a tou je, že by sme mohli znovu začať vojenskú operáciu,“ povedal americký viceprezident. „Sme pripravení. Nechceme ísť touto cestou, ale prezident je ochotný a schopný ňou ísť, ak budeme musieť.“

Trump je pod tlakom na dosiahnutie dohody, ktorá by opätovne otvorila Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre celosvetové dodávky ropy a ďalších komodít. Šéf Bieleho domu predtým hovoril o nádeji na skoré ukončenie konfliktu s Iránom, no rovnako hrozil obnovením vojenských úderov, ak Teherán nepristúpi na dohodu. Vance dostal aj otázku, či by Rusko mohlo prevziať iránsky obohatený urán. „To nie je v súčasnosti plánom vlády Spojených štátov. Iránci to nespomenuli,“ reagoval.

Viac o téme: VojnaUSAIránBlízky východJ. D. Vance
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump hrozí útokom: Irán má pár dní na dohodu! Americké rakety boli v pondelok tesne pred štartom
Zahraničné
Friedrich Merz
Irán ostro útočí na nemeckého kancelára Merza: Obvinil ho z pokrytectva kvôli dronovým útokom
Zahraničné
Útoky pokračujú: Irán v
Útoky pokračujú: Irán v najnovšom návrhu na ukončenie vojny žiada TOTO
Zahraničné
Prezident Donald Trump (vľavo)
Trump odložil útok na islamskú republiku: Vidí pozitívny vývoj na rokovaniach s Iránom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
Futbal
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
Futbal
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
Správy

Domáce správy

Drogový online barón zo
Drogový online barón zo SLOVENSKA si v USA vypočul rozsudok: Prípad otriasa krajinou, slová sudcu si navždy zapamätá
Domáce
FOTO Polícia PÁTRA po aute
Polícia PÁTRA po aute z hrozivého prípadu! Muž v ňom mal niekoľko dní VÄZNIŤ svoju obeť
Domáce
Zonácia národných parkov: Úrad
Zonácia národných parkov: Úrad podpredsedu vlády odmieta zjednodušovanie celej problematiky
Domáce
Polícia nasadila drony pri vyšetrovaní nehôd: Školenie v Liptovskom Mikuláši ukázalo ich možnosti
Polícia nasadila drony pri vyšetrovaní nehôd: Školenie v Liptovskom Mikuláši ukázalo ich možnosti
Žilina

Zahraničné

Zázrak v divočine: Iba
Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych
Zahraničné
Rozkošná opička s plyšákom
Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!
Zahraničné
Pokrok v rokovaniach alebo
Pokrok v rokovaniach alebo vojna? USA tlačia na Irán! Pripravujú sa na vojenský úder
Zahraničné
Vyhrážky v Bezpečnostnej rade
Vyhrážky v Bezpečnostnej rade OSN: Rusko varuje Lotyšsko pred odvetou napriek členstvu v NATO
Zahraničné

Prominenti

FOTO Predstavenie detskej knihy. Na
Sexi herečka z Dunaja pritvrdila: Odhodila všetky zábrany! Toto sú najodvážnejšie zábery jej kariéry
Domáci prominenti
Bella Hadid v Cannes
Modelka Hadid ukázala holý zadok: Dokonalé telo neexistuje… a potom je tu Bella!
Zahraniční prominenti
FOTO Helena Krajčiová
FOTO Známa herečka stratená v New Yorku: Ani sprievodca jej nepomohol! Našla iba TOTO
Domáci prominenti
Vierka Ayisi Landl a
Jany Landl šokuje netradičnými radami na chudnutie: Toto vám žiadny tréner nepovie
Domáci prominenti

Zaujímavosti

V Thajsku objavili najväčšieho
V Thajsku objavili najväčšieho dinosaura juhovýchodnej Ázie: Neuveríte, KOĽKO vážil!
Zaujímavosti
8 vecí, ktoré ste
8 vecí, ktoré ste zrejme o penise nevedeli: Fakty, ktoré prekvapia aj mužov
vysetrenie.sk
Amira Evansová
Žena zarába tisíce vďaka netradičnému fetišu: Muži platia za jej videá neuveriteľné sumy
Zaujímavosti
FOTO Neprijali vaše dieťa na
Neprijali vaše dieťa na školu? Odborníci varujú: Prvé slová rodiča môžu rozhodnúť o jeho psychike!
Zaujímavosti

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!

Šport

Slovinsko – Slovensko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Slovinsko – Slovensko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Arsenal sa konečne dočkal: Vďaka remíze Manchestru City sa po 22 rokoch stáva šampiónom
Arsenal sa konečne dočkal: Vďaka remíze Manchestru City sa po 22 rokoch stáva šampiónom
Premier League
Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
Niké liga
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
Slováci

Auto-moto

FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány

Kariéra a motivácia

Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
O práci s humorom
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
O práci s humorom
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Rady, tipy a triky
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Mäsové šaláty
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Rady a tipy

Technológie

Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Správy
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Android
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Veda a výskum
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Armádne technológie

Bývanie

Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci

Pre kutilov

Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zázrak v divočine: Iba
Zahraničné
Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych
Rozkošná opička s plyšákom
Zahraničné
Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!
Drogový online barón zo
Domáce
Drogový online barón zo SLOVENSKA si v USA vypočul rozsudok: Prípad otriasa krajinou, slová sudcu si navždy zapamätá
Šialene rýchla jazda na
Zahraničné
Šialene rýchla jazda na kolobežke a ALKOHOL v dychu: Polícia mala čo robiť, zverejnili VIDEO z konfrontácie vodiča

Ďalšie zo Zoznamu