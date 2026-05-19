Demonštrácie vo Venezuele: Ľudia obvinili vládu zo smrti politického väzňa i jeho matky

CARACAS - Stovky ľudí sa v pondelok zišli v Caracase na zhromaždení na pamiatku venezuelskej seniorky, ktorá 16 mesiacov pátrala po svojom synovi a napokon sa dozvedela, že zomrel vo väzení už v júli 2025. Vyše 80-ročná žena zomrela len pár dní po tom, ako jej to úrady oznámili. Demonštranti tvrdia, že zadržanie Víctora Huga Quera bolo politicky motivované. Vinu za jeho smrť i za smrť jeho matky pripisujú venezuelskej vláde. Informovala o tom agentúra AP.
Muža, ktorý sa živil ako pouličný predavač, zadržali vlani 1. januára 2025. Súd ho obvinil z terorizmu, sprisahania a vlastizrady. Následne Quero zmizol. Jeho matka Carmen Navasová ho 16 mesiacov hľadala - obchádzala väznice a súdy s Víctorovou fotografiou, ale už nikdy sa s ním nevidela ani nerozprávala. O jej pátraní písala venezuelská exilová i zahraničná tlač.
Carmen Navasová zomrela minulú nedeľu - desať dní po tom, čo jej venezuelská správa väzníc oznámila, že jej syn zomrel v júli 2025 po hospitalizácii vo väzenskej nemocnici. Úrady uviedli, že Quero zomrel na „akútne respiračné zlyhanie spôsobené pľúcnou tromboembóliou“ po tom, čo bol hospitalizovaný pre gastrointestinálne problémy. Rodinu o jeho smrti neinformovali, pretože v osobnej karte údajne nemal uvedené kontaktné údaje príbuzných.
(Zdroj: TASR/AP/Ariana Cubillos)
Querov prípad vyvolal kritiku organizácií na ochranu ľudských práv, opozície aj príbuzných ďalších politických väzňov. Venezuelská organizácia Foro Penal odhaduje, že v krajine je aktuálne z politických dôvodov zadržiavaných vyše 400 ľudí.
Väčšina prípadov väzňov, ktorí zomrú vo venezuelských žalároch, zostane utajená. Občas sa ale niektoré z nich dostanú na verejnosť. Venezuelou napríklad na jeseň roku 2018 otriaslo úmrtie opozičného politika Fernanda Albána. Vyšetrovatelia ho totiž údajne počas výsluchu vyhodili z desiateho poschodia na ulicu. Albán pád neprežil. Úrady uviedli, že politik spáchal samovraždu.
Vo väzení v roku 2021 zomrel aj generál Raúl Baduel, považovaný za vôbec prvého politického väzňa venezuelskej socialistickej revolúcie. Baduel vraj kritizoval príklon niekdajšieho vodcu Huga Cháveza ku kubánskemu politickému a ekonomickému modelu. Generál podľa úradov zomrel na zástavu srdca spôsobenú koronavírusom.