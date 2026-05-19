Spojenec Nicolása Maduru bol obvinený z podplácania vysokopostavených predstaviteľov

MIAMI - Bývalý venezuelský minister priemyslu Alex Saab, blízky spojenec zosadeného prezidenta Nicolása Madura, bol v pondelok v USA obvinený z podplácania vysokopostavených predstaviteľov s cieľom spreneveriť stovky miliónov dolárov z lukratívnych kontraktov na dovoz potravín v čase ekonomických ťažkostí vo Venezuele. Informovala o tom agentúra AFP.
Saab sa postavil pred súd prvýkrát odvtedy, ako ho cez víkend dala deportovať úradujúca prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová. Stalo sa tak v rámci čistky medzi podnikateľmi napojenými na mocenské kruhy, ktorí podľa úradov zbohatli na korupčných obchodoch s Madurom. Obvinenia voči Saabovi sa týkajú jedného bodu obžaloby za pranie špinavých peňazí v súvislosti s desať rokov starým sprisahaním zahŕňajúcim zakladanie fiktívnych spoločností, falšovanie prepravných dokumentov a spreneveru peňazí z vládnych kontraktov na dovoz potravín z Kolumbie a Mexika.
Prokurátori uviedli, že po tom, čo americké sankcie ochromili zahraničný obchod Venezuely, Saab a ďalší vládni činitelia údajne rozšírili svoj korupčný vplyv hlboko do Madurovej vlády a získali prístup k miliardám dolárov z predaja ropy štátnej ropnej spoločnosti PDVSA. Vyplýva to z päťstranovej obžaloby zverejnenej v pondelok, dodala AP. Saaba obvinili už počas prvej vlády prezidenta USA Donalda Trumpa v roku 2019. Následne ho zadržali - počas medzipristátia na doplnenie paliva na Kapverdách, kde podľa venezuelskej vlády plnil humanitárnu misiu do Iránu.
Prezident USA Joe Biden však Saaba v roku 2023 omilostil výmenou za prepustenie viacerých Američanov väznených vo Venezuele a návrat hľadaného zahraničného vojenského kontraktora. Dohoda bola súčasťou neúspešnej snahy Bidenovej administratívy presvedčiť Madura, aby usporiadal slobodné prezidentské voľby. Republikáni a federálni vyšetrovatelia ju ostro kritizovali a začali preverovať ďalšie Saabove údajné trestné činy, na ktoré sa milosť nevzťahovala.
Americkí predstavitelia dlhodobo označujú Saaba za Madurovho „pokladníka“ a mohli by ho využiť ako dôležitého svedka proti bývalému prezidentovi, ktorý čaká na proces v New Yorku pre obvinenia z obchodovania s drogami po tom, čo ho americká armáda v januári pri razii zadržala. Nové trestné stíhanie Saaba prichádza v čase, keď sa administratíva prezidenta Trumpa snaží prehodnotiť vzťahy s Venezuelou.
Trump a ďalší vysokopostavení predstavitelia administratívy chvália Rodríguezovú za to, že v období rastúcich cien ropy súvisiacich s vojnou v Iráne otvorila venezuelský ropný sektor americkým investíciám. Biely dom výmenou za to zmiernil tlak na konanie volieb, ktoré venezuelská ústava vyžaduje do 30 dní od chvíle, keď sa prezident stane „trvalo neschopným vykonávať funkciu“. Rodríguezová však čelí silnému tlaku zo strany radikálnejšieho krídla vládnej socialistickej strany. Niektorí z jeho členov, ako napr. minister vnútra Diosdado Cabello, majú značný vplyv v bezpečnostných zložkách a sami čelia obvineniam v USA.