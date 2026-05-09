Tragédia v Atlantiku: Pri naháňačke s pašerákmi drog zahynuli dvaja členovia Civilnej gardy

MADRID - Dvaja členovia španielskej občianskej gardy zahynuli v piatok po tom, čo sa ich plavidlá zrazili pri prenasledovaní podozrivých obchodníkov s drogami v Atlantiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Blízkosť Španielska k Maroku, významnému producentovi konope, ho stavia do prvej línie takýchto protidrogových misií, pričom pri naháňačkách medzi políciou a obchodníkmi s drogami pravidelne dochádza k smrteľným nehodám.

Španielska občianska garda (Guardia Civil) ohľadom najnovšieho incidentu uviedla, že k nehode došlo pri pobreží južnej provincie Huelva. Dvaja dôstojníci gardy prišli o život – jeden okamžite a druhý neskôr – kým dvaja ďalší utrpeli zranenia.

„Šokovaný“ španielsky premiér Pedro Sanchez vyjadril sústrasť rodinám obetí na platforme X. Hlavný odborový zväz Civilnej gardy (AUGC) vo vyhlásení uviedol, že tragédia bola „priamym dôsledkom rizikovej situácie, ktorá bola zdokumentovaná, analyzovaná a formálne oznámená administratíve, ktorá sa rozhodla nekonať“, cituje AFP.

Ďalšie zo Zoznamu