Španielsko hlási pacientku s hantavírusom: Žena bola v kontakte s infikovanou Holanďankou

MADRID - Španielske úrady v piatok oznámili, že evidujú jednu ženu s príznakmi hantavírusu. Hospitalizovali ju v nemocnici v meste Alicante, kde je v izolácii. Žena cestovala rovnakým lietadlom ako nakazená Holanďanka z výletnej lode MV Hondius, ktorá na hantavírus zomrela v juhoafrickom Johannesburgu. Informujú agentúry EFE a Reuters.
O podozrení na hantavírus u jednej osoby v piatok informoval štátny tajomník španielskeho ministerstva zdravotníctva Javier Padilla. Podľa jeho slov žena kašle a je jej nevoľno. Informoval, že v lietadle smerujúcom z Johannesburgu do Amsterdamu sedela dva rady za zosnulou Holanďankou a kontakt medzi nimi bol krátky. Holanďanka lietadlo pred odletom opustila, keďže jej zdravotný stav sa mimoriadne zhoršil a zomrela neskôr v nemocnici.
Zdravotnícke orgány v regióne Valencia už podľa štátneho tajomníka vyhľadávajú osoby, s ktorými hospitalizovaná prišla do kontaktu v uplynulých dňoch. Úrady tiež evidujú druhú osobu, ktorá bola v kontakte so zosnulou Holanďankou a ktorej konečnou destináciou bolo Španielsko. V súčasnosti sa nachádza v Juhoafrickej republike.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že eviduje päť osôb nakazených hantavírusom a tri obete. Potvrdila, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka. Zdôraznila, že aktuálna situácia nie je začiatkom epidémie ani pandémie. Ľudia, ktorí sa obávajú, že sa nakazili, alebo u ktorých sa infekcia potvrdila, sa liečia alebo sú v karanténe v Británii, Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku a Južnej Afrike.
Úrady viacerých štátov sa teraz snažia vypátrať desiatky osôb, ktoré po vypuknutí nákazy z lode vystúpili na ostrove Svätá Helena, ako aj blízke kontakty ľudí na palube lietadiel zo Svätej Heleny do Johannesburgu a z Johannesburgu do Amsterdamu, na ktorých sa nachádzala zosnulá Holanďanka.