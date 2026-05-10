Výbuchu bomby a streľba militantov v Pakistane: Zahynulo najmenej 15 ľudí

ISLAMABAD - Militanti odpálili bombu v aute na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu a následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 15 ľudí a traja utrpeli zranenia, uviedli v nedeľu úrady. „Samovražedný útočník narazil s vozidlom naloženým výbušninami do policajného kontrolného stanovišťa, po čom do objektu vnikli viacerí militanti,“ povedal policajný predstaviteľ z okresu Bannu. K útoku sa prihlásila odštiepenecká skupina od Pakistanského Talibanu. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Po explózii auta ozbrojenci zaútočili na policajné stanovište, pričom spustili paľbu a použili aj malé drony. „Pri útoku militanti použili kvadrokoptéry (drony) spolu s ťažkými zbraňami,“ uviedol predstaviteľ jedného z úradov. „Okrem toho útočníci pri ústupe odviedli policajný personál a odniesli aj zbrane zo stanovišťa,“ dodal. Niektorí policajti zahynuli priamo v boji a ďalší neskôr podľahli zraneniam po zrútení budovy.
Všetci mŕtvi sú policajti. Záchranári niekoľko hodín prehľadávali miesto útoku s pomocou ťažkej techniky, aby spod trosiek vytiahli telá. Bezpečnostné sily zároveň spustili operáciu na vypátranie útočníkov. K zodpovednosti za útok sa v stanovisku pre médiá prihlásila novovytvorená militantná skupina, ktorá tvrdí, že je odštiepeneckou frakciou Pakistanského Talibanu, známeho aj ako Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP), no úrady ju považujú len za kryciu organizáciu TTP. Ide o najnovší zo série útokov v pohraničnej provincii Chajbar Paštúnchwá, ktoré zhoršili vzťahy medzi Islamabadom a afganským Kábulom.
Okres Bannu v posledných rokoch sužuje pôsobenie militantov, ktoré sa rozšírilo naprieč pakistanskými pohraničnými regiónmi. Vláda Talibanu odmieta obvinenia Pakistanu, že afganské územie slúži ako bezpečné útočisko pre ozbrojencov. Napäté vzťahy medzi oboma krajinami pritom v posledných mesiacoch prerástli do ozbrojených konfliktov vrátane pakistanských leteckých útokov na mestá v Afganistane.