Sedem z desiatich mladých ľudí berie investovanie ako bežnú vec

Investovanie je medzi mladšími čoraz bežnejšie, motivuje ich zhodnotenie úspor, ochrana pred infláciou aj cieľ skoršieho dôchodku. Údaje vyplývajú z kvantitatívneho prieskumu Investovanie na Slovensku od agentúry Ipsos realizovaného exkluzívne pre Tatra banku v roku 2025 na vzorke 1522 respondentov vo veku 18 až 65 rokov.
Na Slovensku dnes investuje približne každý štvrtý dospelý človek, hoci potenciál siaha až k dvom tretinám populácie. Rozhodujúcim faktorom v investovaní pritom nie sú len príjmy, ale aj vek a postoj, aký k investovaniu majú.
Pre mladého investora je investovanie objavovanie aj možnosť ísť predčasne do dôchodku
Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Tatra banku vníma investovanie ako štandardnú súčasť správy financií až 70 percent respondentov vo veku 25 až 34 rokov, ktorí už aktívne investujú. V skupine investorov vo veku 35 až 44 rokov tento postoj zdieľajú približne dve tretiny respondentov. S rastúcim vekom však tento podiel klesá – medzi investormi vo veku 55 až 65 rokov považuje investovanie za bežnú súčasť spravovania financií už len necelá polovica opýtaných.
Väčšina ľudí začne investovať kvôli potrebe finančnej rezervy, odkladaniu si na dôchodok, sporeniu a ochrane pred infláciou.
Dáta z prieskumu ukazujú, že mladších ľudí od starších generácií v motiváciách k investovaniu odlišuje zvedavosť. V najmladšej generácii od 18 do 24 rokov k investovaniu priťahuje zvedavosť až 72% respondentov. Mladí ľudia navyše ako jeden z cieľov svojho investovania, v ktorom sa odlišujú od ostatných, vidia možnosť ísť predčasne do dôchodku a užívať si život.
Posun smerom k samostatnejšiemu investovaniu Tatra banka podporuje aj novou aplikáciou InvestQ, ktorá je určená ľuďom, ktorí chcú mať investovanie viac vo vlastných rukách. Aplikácia sprístupňuje obchodovanie s akciami a ETF fondmi, či frakčné investovanie a ponúka viac ako tisíc finančných nástrojov vrátane približne 250 ETF fondov. Cieľom aplikácie InvestQ je znížiť bariéru vstupu pre ľudí, ktorí chcú investovať.
V aplikácii sa dá investovať jednorazovo aj pravidelne a pri vybraných ETF začať už aj s 10 eurami mesačne. Používateľ má zároveň neustály online prehľad o portfóliu a môže obchodovať v eurách aj dolároch.
Digitálne platformy využíva tretina mladšej generácie
Podobne sa generačný rozdiel prejavuje aj pri využívaní online investičných platforiem. Hoci pre všetky vekové kategórie je najčastejším poskytovateľom investičných produktov banka, pri nižších vekových kategóriách výrazne rastie využívanie digitálnych platforiem pre investovanie priamo na burze.
U mladších investorov vo veku 18–34 ich používa približne tretina (34 %), vo veku od 35 do 44 rokov je to už len necelá pätina a v skupine 55–65 rokov využíva digitálne platformy len 5 percent investorov.
Generačný rozdiel sa odráža aj vo výbere investičných produktov
Ľudia do 34 rokov majú najčastejšie zainvestované do ETF fondov, akcií a podielových fondov. Najmladší investori do 24 rokov uviedli v prieskume medzi aktívne investície v necelej tretine prípadov aj kryptomeny. Pre ľudí nad 35 rokov sú typickejšie využívané na investovanie podielové fondy a termínované vklady.
„Keď sa ľudia na Slovensku rozhodujú, ako najlepšie zhodnotiť svoje úspory, často hľadajú spoľahlivého partnera, ktorý im ponúkne jasné možnosti a prostredie, ktorému môžu dôverovať. Tatra banka dlhodobo prináša rôzne formy investovania – od podielových fondov cez dlhopisy až po certifikáty. Nová aplikácia InvestQ teraz tieto možnosti ďalej rozširuje a klientom otvára ďalší priestor na investovanie,“ hovorí Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Tatra banky.
Okrem výberu produktov sa mladší investori líšia aj v tom, že zároveň častejšie deklarujú, že majú jasnú predstavu o tom, ako investičné produkty fungujú.
Neinvestorov v staršom veku by už nemotivovalo takmer nič
Keby sme sa pozreli len na neinvestorov, generačný rozdiel vo vnímaní investovania je ešte väčší. Neinvestori v mladšom a strednom veku sú často otvorení myšlienke začať investovať. Keď sa v prieskume opýtali, čo by ich motivovalo začať investovať, najmladší ľudia vo veku od 18 do 24 rokov, odpovedali, že chcú najmä zarobiť a mať vysoký zisk (35%) aj, že chcú dosiahnuť ciele ako dovolenka či kúpa auta (29%). Naopak, v najstaršej vekovej skupine (55–65) sa častejšie objavuje presvedčenie, že by ich k investovaniu nemotivovalo nič.
