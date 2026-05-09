Nemeckom otriasol prípad vraždy Jermaina (†14)! HROZIVÉ odhalenie: Útočníka chceli dávno deportovať, ALE...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NEMECKO - Nemeckom otriasa ohavný prípad. Nezvestného iba 14-ročného Jermaina našli už neskoro. Telo bez známok života objavili v prázdnej budove neďaleko železničnej stanice v Memmingene v pondelok, chlapec bol pritom nezvestný od nedele. Pri akcii zastrelili 37-ročného muža, ktorý je v prípade podozrivý. Vyšetrovanie odhalilo ďalšie znepokojivé detaily.

Podľa vyšetrovateľov sa muž ukrýval v skrini v dome. Keď ho tam polícia objavila, podozrivý Qais Saleh údajne napadol policajtov nožom. Potom sa mu podarilo utiecť. O niekoľko hodín neskôr, keď sa ho policajti v civile pokúsili zatknúť pri krytom bazéne, údajne opäť vytiahol nôž a vyhrážal sa policajtom. Tí ho viackrát postrelili, následkom zranení neskôr v nemocnici podľahol. 

Nemecké médiá teraz informujú, že dvojica sa pravdepodobne poznala. Ako uviedla hovorkyňa prokuratúry v Memmingene, podľa súčasného stavu vyšetrovania sa dá predpokladať, že tínedžer a 37-ročný muž sa poznali. Predtým to jasné nebolo. Prokuratúra tiež prezradila, že 14-ročný chlapec podľa predbežných výsledkov pitvy zomrel na následky násilia v oblasti krku. Neutrpel žiadne bodné poranenia. Informuje nemecký Spiegel.

Uskutočnila sa tiež aj prehliadka v ubytovacom centre pre žiadateľov o azyl v Sendene, kde bol podozrivý registrovaný. Cieľom prehliadky bolo zabezpečiť potenciálne dôkazy. Úrady nezverejnili, či bola úspešná.

Denník Bild uviedol, že podozrivý Qais Saleh bol neúspešným žiadateľom o azyl. Mal sa narodiť v Abu Qash, meste na Západnom brehu Jordánu v roku 1988. Po príchode do Nemecka tvrdil, že jeho otca zabili Izraelčania. Tiež o sebe povedal, že vyrastal medzi ľuďmi, ktorí nenávideli Židov.

Do Európy prišiel prvýkrát v roku 2017. Prvou krajinou, kde skončil, bolo Grécko, kde získal status ochrany. Odtiaľ odišiel do Holandska, kde mu ale žiadosť o azyl zamietli, rovnako pochodil aj v Belgicku. V roku 2020 zamieril nakoniec do Nemecka. Nemci mu žiadosť o azyl zamietli taktiež a snažili sa ho deportovať späť do Grécka, no neúspešne.

Muž bol okrem toho počas pobytu v Nemecku v minulosti už dvakrát odsúdený – tento rok za nelegálny pobyt bez pasu a v roku 2021 za poškodenie majetku. Denník poukazuje na zlyhanie azylovej politiky. "Vidíme, čo všetko je v európskej azylovej politike zle. Keby bol muž deportovaný do Grécka, Jermaine by pravdepodobne ešte žil," citujú nemenovaný zdroj z prostredia polícia. 

 

