MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že sa konflikt na Ukrajine chýli ku koncu, uviedla ruská štátna agentúra TASS. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rozhovory s európskymi krajinami, uviedol, že preferovanou postavou je pre neho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder.
Vojnu na Ukrajine začala ruská invázia vo februári 2022. Inváziu nariadil práve Putin, čím rozpútal najväčší vojenský konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. "Myslím, že táto záležitosť sa chýli ku koncu," povedal Putin novinárom o vojne na Ukrajine. Putin hovoril v Kremli po tom, čo Rusko usporiadalo oslavy spojené s 81. výročím víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.
Putin ďalej uviedol, že verí, že Rusko nakoniec normalizuje vzťahy s mnohými západnými krajinami. "Nakoniec vzťahy s mnohými krajinami, ktoré sa teraz snažia vzťahy s nami démonizovať, obnovíme. Čím skôr sa tak stane, tým lepšie – tak pre nás, ako aj v tomto prípade aj pre európske krajiny," povedal novinárom. Denník Financial Times vo štvrtok informoval, že lídri Európskej únie sa pripravujú na potenciálne rozhovory s Moskvou.
Ruský prezident v sobotu tiež oznámil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody.
K Putinovmu návrhu na rokovanie s niekdajším sociálnodemokratickým kancelárom Schröderom agentúra DPA poznamenala, že je považovaný za Putinovho blízkeho priateľa. V Nemecku je vnímaný značne kontroverzne, po odchode z vrcholnej politiky pôsobil okrem iného v spoločnostiach Nord Stream 2 a Rosnefť a uchádzal sa tiež o členstvo v dozornej rade Gazpromu. Po invázii ruských vojsk na Ukrajinu neodsúdil Moskvu za vojenskú agresiu, kritizoval protiruské sankcie a odmietal odísť z funkcií v ruských štátnych podnikoch.