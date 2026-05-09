Je to oficiálne: Péter Magyar zložil prísahu a stal sa premiérom! Chce slúžiť krajine, nie jej vládnuť

BUDAPEŠŤ - Nový maďarský parlament v sobotu zvolil za premiéra Pétera Magyara, ktorého strana Tisza získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu.
Magyara vo funkcii predsedu vlády podporilo 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Vzápätí slávnostne zložil aj prísahu. Zvolenie Magyara privítal dav stúpencov zhromaždených na Kossuthovom námestí v Budapešti potleskom a ováciami, píše server 24.hu. V dave, ktorý hlasovanie v parlamente sledoval na veľkoplošných obrazovkách, sa objavovali maďarské zástavy.
Nový parlament mení zvyklosti
Voľba premiéra na prvej schôdzi nového parlamentu mení doterajšie politické zvyklosti, lebo v minulosti išlo skôr o formálnu záležitosť venovanú zloženiu prísah a rozdeleniu postov v zákonodarnom zbore. Uviedol to server 168.hu, podľa ktorého Tisza presadzuje maximálne urýchlenie procesov, aby nová vláda bez zbytočných prieťahov získala mandát.
Predsedníčkou maďarského Národného zhromaždenia sa stala Ágnes Forsthofferová, ktorej prvým rozhodnutím bolo opätovné vyvesenie vlajky Európskej únie na budovu parlamentu. Už v nedeľu by sa v príslušných parlamentných výboroch malo začať vypočutie kandidátov na ministrov, aby si 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prevziať moc.
Reformy a rýchle zmeny vlády
Okrem personálnych zmien sa nová vláda chce zamerať aj na hĺbkovú reformu exekutívnej a legislatívnej štruktúry. Už na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu sa očakáva prijatie zákonov o novej organizácii ministerstiev, ktorá má byť odrazom priorít Tiszy.
Tá získala pod vedením Magyara 141 zo 199 poslaneckých mandátov, čo je o osem viac ako minimálna dvojtretinová ústavná väčšina. Doteraz vládnuci blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána získal 52 mandátov a šesť ich má krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Orbán bol v Maďarsku až do svojej volebnej prehry pri moci 16 rokov.
Nebudem vládnuť, ale slúžiť krajine, tvrdí Magyar
Nový maďarský premiér Péter Magyar vo svojom prvom prejave vo funkcii predsedu vlády uviedol, že sa svojej krajine nechystá vládnuť, ale slúžiť. Informuje o tom portál 24.hu. Byť premiérom pre Magyara podľa jeho slov znamená aj to, že obete, ktoré priniesli jeho predchodcovia - Lajos Batthyány, Imre Nagy a József Antall - nemôžu byť márne a že si z nich berie príklad a učí sa od nich pokore. Pripomenul však, že bol aj svedkom toho, ako môže byť pozícia premiéra posunutá do služby moci namiesto služby národu. Táto pozícia je podľa neho zároveň varovaním, že moc je pominuteľná.
Magyar ďalej v prejave uviedol, že jeho strana Tisza dostala bezprecedentný mandát otvoriť novú kapitolu: zmeniť nielen vládu, ale aj systém, a začať odznova. Nový začiatok však podľa neho nie je zmierenie, lebo zmierenie nie je možné bez spravodlivosti, a tá si vyžaduje konfrontáciu, dodal. „Nebudem vládnuť, ale slúžiť,“ povedal Magyar. Následne podotkol, že krajina má za sebou dve desaťročia vlád expremiérov Viktora Orbána a Ferenca Gyurcsánya a je podľa neho symbolické, že ani jeden z nich sa v parlamente v súčasnosti nenachádza, keďže zlyhali. Podľa neho bolo Maďarsko „vyplienené, oklamané a tí, ktorí sú za to zodpovední, sa potom vytratili, odstúpili a neprijímajú zodpovednosť.“