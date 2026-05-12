Budú mať USA nový štát? Trump chce z Venezuely ďalšiu Aljašku: ČO ho láka najviac!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vážne zvažuje , že by z Venezuely urobil 51. americký štát , uviedolna X spravodaj televízie Fox News John Roberts. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová však v Haagu uviedla, že sa nikdy nepremýšľalo o tom, že by sa jej krajina stala súčasťou USA.
Bližšie podrobnosti o Trumpovom prejave z telefonického rozhovoru Roberts neuviedol. Podľa ďalších amerických médií ale prezident ako hlavný dôvodov svojich úvah spomenul venezuelské ropné zásoby, ktoré sú najväčšie na svete.
Blúznenie o milovanom Trumpovi
Vyjadril tiež presvedčenie, že ho Venezuela miluje. Trump sa v minulosti opakovane podobne vyjadroval aj o Kanade, ktorej poprední politici ale spojenie so Spojenými štátmi jasne odmietli. Proti sa stavala aj veľká väčšina obyvateľov.
Tvrdý odpor dočasnej prezidentky
Podobne ako kanadskí politici dnes reagovala aj Rodríguezová, podľa ktorej Venezuelčanky a Venezuelčanky milujú svoju nezávislosť a hrdinov boja za ňu. Rodríguezová na čele latinskoamerickej krajiny stála začiatkom januára, potom čo sa v metropole Caracasu americkí vojaci zmocnili prezidenta Nicolása Madura a uniesli ho do USA. Teraz je vo väzení v New Yorku, kde ho čaká proces kvôli údajnému zapojeniu do pašovania drog.