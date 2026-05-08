Trump po schôdzke s Lulom: Brazílsky prezident je dynamický, riešili sme clá aj politiku

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok rokoval s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Stretnutie podľa Trumpa dopadlo „veľmi dobre“. Informuje o tom agentúra AFP.
„Práve som ukončil stretnutie s Luizom Ináciom Lulom da Silvom, veľmi dynamickým brazílskym prezidentom. Rokovali sme o mnohých témach vrátane obchodu a konkrétne ciel,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social. Lula uviedol, že je s trojhodinovým stretnutím „veľmi, veľmi spokojný“. „Myslím si, že to bolo dôležité stretnutie pre Brazíliu a dôležité stretnutie pre Spojené štáty,“ povedal novinárom.
Prezidenti sa na spoločnom stretnutí vo Washingtone dohodli už počas telefonického rozhovoru koncom januára. Podľa agentúry Reuters sa pôvodne mala schôdzka uskutočniť v marci. Trump uvalil v júli minulého roka dodatočné 40-percentné clá na Brazíliu za „politicky motivované prenasledovanie, zastrašovanie, obťažovanie, cenzúru a stíhanie“ svojho spojenca, bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Toho medzičasom odsúdili na 27 rokov vo väzení za plánovanie štátneho prevratu.
Lula v minulosti Trumpa opakovane kritizoval. Vyhlásil, že americký prezident chce byť „cisárom sveta“ a vymedzil sa aj voči zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami začiatkom tohto roka. Vo Washingtone na otázku, či by Trump mohol ovplyvniť októbrové prezidentské voľby v Brazílii, Lula odpovedal, že si to nemyslí. „Myslím si, že sa bude správať ako prezident Spojených štátov a nechá Brazílčanov rozhodnúť o svojom vlastnom osude,“ poznamenal.