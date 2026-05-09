Sobota9. máj 2026, meniny má Roland, zajtra Viktória

Trump prehovoril o svojich plánoch: Tisíce amerických vojakov len kúsok od našich hraníc?! TAKTO si to predstavuje

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok pripustil, že časť amerických vojakov sťahovaných z Nemecka by mohla byť presunutá do Poľska, informuje varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.

„Poľsko by to chcelo. Máme skvelé vzťahy s Poľskom, ja mám skvelé vzťahy s prezidentom Nawrockým. Pamätáte si, podporil som ho a vyhral, aj keď výrazne zaostával. Je to veľký bojovník a skvelý chlap, mám ho veľmi rád, takže je to možné,“ povedal prezident. Minulý týždeň zároveň avizoval, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov. Podrobnosti však odvtedy neposkytol. Minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok uviedol, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Varšava je pripravená na posily NATO

„Poľsko-americká aliancia je základom našej bezpečnosti. Poľsko je pripravené prijať ďalších amerických vojakov na posilnenie východného krídla NATO a ďalšiu ochranu Európy,“ napísal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v sobotu na platforme X.

Záujem o vyšší počet amerických vojakov už skôr vyjadril aj poľský premiér Donald Tusk, ktorý však dodal, že o nich nebude zápasiť s Nemeckom. To vyvolalo kritiku z radov opozície, podľa ktorej Berlín na záujmy Varšavy tiež nehľadel a politici mu pripomenuli výstavbu plynovodu Nord stream.

Trump sa vyjadril aj k trojdňovému prímeriu Ruska a Ukrajiny počas osláv Dňa víťazstva v Rusku. Tvrdil, že iniciatíva vzišla od neho a nie od ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyjadril nádej, že to povedie k trvalejšiemu riešeniu konfliktu. Nevylúčil ani vyslanie svojho tímu do Moskvy na ďalšie rokovania, ak by to mohlo pomôcť.

Viac o téme: VojaciArmádaUSANemeckoDonald TrumpPoľsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump po schôdzke s
Trump po schôdzke s Lulom: Brazílsky prezident je dynamický, riešili sme clá aj politiku
Zahraničné
Donald Trump
Trump hrozí EÚ vysokými clami! Únii dal ULTIMÁTUM dva mesiace na schválenie obchodnej dohody
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump stopol operáciu v Perzskom zálive: Saudská Arábia odmietla americkú vojenskú podporu a základne
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump šokoval vyhlásením: Irán mu vraj dal dôležitý sľub! Blíži sa koniec vojny?
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Správy
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
Správy
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Smutná správa z umenia: Vo veku 93 rokov zomrel významný maliar a pedagóg slovenskej kultúry
Domáce
Robert Fico
Fico o kauze Očistec a politike: Očakáva zadosťučinenie pre Tibora Gašpara a hovorí o veľkých zmenách v koalícii
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Tragická nehoda pri
AKTUÁLNE Tragická nehoda pri Nitre: Zrážka troch áut si vyžiadal ľudský život! Ďalšie osoby sú zranené
Domáce
Na závorovom parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach budú opravovať výtlky
Na závorovom parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach budú opravovať výtlky
Košice

Zahraničné

Donald Trump
Trump prehovoril o svojich plánoch: Tisíce amerických vojakov len kúsok od našich hraníc?! TAKTO si to predstavuje
Zahraničné
Robert Fico.
Fico prezradil DETAILY z Moskvy: Putinovi odovzdal odkaz Zelenského! Reakcia Kremľa prekvapila
Zahraničné
Chálid bin Muhammad bin
Škandál EÚ: Takto plytvá našimi peniazmi! Poslala desiatky miliónov druhej najbohatšej rodine na svete
Zahraničné
Ľudia sa zhromaždili pred
Budapešť zaplavili oslavy: Magyar po zvolení hovorí o zmene režimu
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Diabol nosí
Slovenská herečka ukázala sestru: Z tej podoby odpadnete!
Domáci prominenti
Herec George Clooney nešetril
Oslava 65. narodenín Georgea Clooneyho: Jeho žena šokovala outfitom!
Zahraniční prominenti
Dárius Kočí
Konečne to príde: Dárius Koči chystá veľký deň! Tri nápady, ako to urobí...
Domáci prominenti
Monika Absolonová
Českú speváčku v rodnej krajine nechceli: Vďaka Slovákom je dnes z nej hviezda prvej triedy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robíte to správne? Dentálna
Robíte to správne? Dentálna hygienička VARUJE pred chybou, ktorou si potajomky NIČÍTE zuby!
Zaujímavosti
Gua sha na tvár:
Gua sha na tvár: Ako ju používať správne a čo naozaj robí s pokožkou
vysetrenie.sk
Keď valcuje genetické kríženie
Keď valcuje genetické kríženie a AI: Dvaja bratia vypestovali BIELE jahody, ktoré chutia ako...Tomu NEUVERÍTE!
Zaujímavosti
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite sa, na ktorých miestach tela sa najradšej nenápadne skrývajú! TRIKY na kliešte
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)

Šport

VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
Slováci
VIDEO Pražské derby plné emócií sa nedohralo: Zápas poznačil napadnutie hráčov fanúšikmi
VIDEO Pražské derby plné emócií sa nedohralo: Zápas poznačil napadnutie hráčov fanúšikmi
Chance liga
Veľká strata Slovenska pred MS: Jeden z lídrov sa zranil, nastali ďalšie škrty a príchody
Veľká strata Slovenska pred MS: Jeden z lídrov sa zranil, nastali ďalšie škrty a príchody
Slováci
Slovanisti vyhrávajú aj v Podbrezovej: Víťazstvo už istého majstra zachránila penalta v závere
Slovanisti vyhrávajú aj v Podbrezovej: Víťazstvo už istého majstra zachránila penalta v závere
Niké liga

Auto-moto

Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Aktuality
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Vzťahy na pracovisku
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Ukrajina už nechce posielať vojakov na smrteľne nebezpečné cesty. Na front pošle 25-tisíc robotických vozidiel
Ukrajina už nechce posielať vojakov na smrteľne nebezpečné cesty. Na front pošle 25-tisíc robotických vozidiel
Armádne technológie
Kedy počítač vypnúť a kedy ho len uspať? Väčšina ľudí netuší, v ktorých situáciách môže režim spánku narobiť problémy
Kedy počítač vypnúť a kedy ho len uspať? Väčšina ľudí netuší, v ktorých situáciách môže režim spánku narobiť problémy
Návody
Vedci vytvorili z kmeňových buniek bunky, ktoré vyrábajú inzulín. Pri cukrovke môžu raz nahradiť tie, ktoré telo zničilo
Vedci vytvorili z kmeňových buniek bunky, ktoré vyrábajú inzulín. Pri cukrovke môžu raz nahradiť tie, ktoré telo zničilo
Správy
Tvoj Android telefón môže fungovať lepšie a rýchlejšie. Zapni týchto 6 nastavení a uľavíš batérii aj celému systému
Tvoj Android telefón môže fungovať lepšie a rýchlejšie. Zapni týchto 6 nastavení a uľavíš batérii aj celému systému
Návody

Bývanie

Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov

Pre kutilov

Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Trump prehovoril o svojich plánoch: Tisíce amerických vojakov len kúsok od našich hraníc?! TAKTO si to predstavuje
Robert Fico.
Zahraničné
Fico prezradil DETAILY z Moskvy: Putinovi odovzdal odkaz Zelenského! Reakcia Kremľa prekvapila
Chálid bin Muhammad bin
Zahraničné
Škandál EÚ: Takto plytvá našimi peniazmi! Poslala desiatky miliónov druhej najbohatšej rodine na svete
Ilustračné foto
Zahraničné
Nemeckom otriasol prípad vraždy Jermaina (†14)! HROZIVÉ odhalenie: Útočníka chceli dávno deportovať, ALE...

Ďalšie zo Zoznamu