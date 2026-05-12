Keď sa senior vráti z nemocnice domov: Rodiny čelia realite, na ktorú nik nie je pripravený

Domáca starostlivosť o ležiaceho seniora je pre mnohé rodiny skúškou, na ktorú ich nik nepripravil. Zrazu sa ocitajú v úlohe opatrovateľov, zdravotníkov aj psychickej opory. Ako zvládnuť hygienu, predchádzať bolestivým dekubitom a čo je pri starostlivosti najdôležitejšie? O tom sme sa rozprávali s odborníkom z praxe, Mgr. Rastislavom Sokolom z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Sokol.
„Rodiny robia maximum, ale často nevedia, ako správne postupovať“
Podľa Rastislava Sokola sa v domácej starostlivosti najčastejšie stretávajú s kombináciou zdravotných, sociálnych aj hygienických problémov. Typickým pacientom je senior po vážnom ochorení alebo hospitalizácii, často s výrazne obmedzenou pohyblivosťou.
„Pacient sa vracia domov napríklad s dekubitom, chronickou ranou, PEG sondou alebo katétrom. Rodina zrazu preberá veľkú časť starostlivosti bez akýchkoľvek skúseností,“ vysvetľuje.
Našťastie je Slovensko bohato pokryté službami ADOS (Agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti), ktoré rodinám pomôžu s ošetrovaním rán, odbermi, prípadne zavedením infúzií v domácom prostredí.
Jedným z najväčších rizík je pritom nedostatočná hygiena. Ak sa zanedbá, pokožka sa rýchlo poškodí, objavia sa zapareniny a následne aj bolestivé preležaniny – dekubity.
Hygiena na lôžku pomocou obojstrannej umývacej rukavice GloveXa a hygienického uteráku WipeXa.
Tichý problém: Hygiena rozhoduje o zdraví aj dôstojnosti
Hoci sa o nej často nehovorí, práve hygiena je jedným z kľúčových pilierov kvality života ležiaceho pacienta.
„Ak sa hygiena nevykonáva pravidelne a správne, výrazne rastie riziko infekcií a poškodenia kože. Platí to najmä pri inkontinencii,“ upozorňuje odborník.
Dobrá správa je, že mnohým komplikáciám sa dá predísť. Základom je:
- pravidelná hygiena,
- správne polohovanie pacienta,
- ochrana pokožky vhodnými prípravkami.
„Keď rodinu naučíme správne postupy, dokážeme predísť mnohým problémom,“ dodáva.
GloveXa set pre dennú osobnú hygienu obsahuje 3 obojstranné umývacie rukavice a 2 hygienické uteráky WipeXa.
Kto čo robí? Zdravotná sestra vs. rodina
Domáca starostlivosť je vždy o spolupráci. Každý má svoju úlohu.
Zdravotná sestra zabezpečuje odborné úkony:
- ošetrovanie rán,
- sledovanie zdravotného stavu,
- prevenciu komplikácií.
Rodina je však nenahraditeľná v každodennej starostlivosti:
- vykonáva hygienu,
- polohuje pacienta,
- podáva stravu.
„Ak rodina rozumie významu hygieny a prevencie dekubitov, môže zásadne ovplyvniť zdravotný stav pacienta. Často práve dobrá spolupráca rozhoduje o tom, či sa rana zahojí alebo zhorší,“ hovorí Sokol.
Realita slovenských domácností: improvizácia namiesto ideálnych podmienok
Nie každá domácnosť je pripravená na starostlivosť o imobilného človeka. Bežné prekážky sú:
- vysoké vane,
- úzke kúpeľne,
- nedostatok pomôcok.
„V takých prípadoch robíme hygienu priamo na lôžku. Používame podložky, obojstranné umývacie rukavice GloveXa a ochranné prípravky,“ približuje realitu odborník.
Umývaciu rukavicu GloveXa stačí namočiť malým množstvom vody a napeniť v ruke.
Veľkou výzvou je aj fyzická náročnosť manipulácie s pacientom. Aj preto je dôležité naučiť rodinu správne techniky polohovania – tie totiž nielen uľahčia starostlivosť, ale zároveň chránia pacienta pred dekubitmi.
V prípade, že pacient príde s ranami z nemocnice alebo sa vytvoria v domácom prostredí, je dôležité kontaktovať agentúru ADOS, ktorá vám zabezpečí komplexný manažment rán, bez toho, že by ste za službu alebo materiál museli platiť. Každý pacient má na to nárok zo zdravotného poistenia.
Prečo sa rany nehoja? Odpoveď vás možno prekvapí
Hygiena priamo ovplyvňuje aj hojenie rán – a často rozhoduje o tom, či rana vôbec vznikne. Ak už ranu pacient má, fyziologicky ovplyvňuje aj proces jej hojenia. Pozitívne a bohužiaľ aj negatívne.
„Ak je rana vystavená vlhkosti alebo baktériám, riziko infekcie výrazne stúpa. A infekcia hojenie spomaľuje,“ vysvetľuje Sokol.
Naopak, pacienti s dôslednou hygienou sa podľa neho hoja rýchlejšie. Dôležitá je nielen samotná rana, ale aj stav pokožky okolo nej.
Starostlivosť, ktorá nie je len o tele
Komplexná starostlivosť podľa odborníka neznamená riešiť len diagnózu.
„Pozeráme sa na pacienta ako na celok – jeho zdravotný stav, podmienky doma, aj možnosti rodiny. Dôležitá je aj psychika,“ hovorí.
Čistý, dôstojne ošetrený pacient sa cíti lepšie – nielen fyzicky, ale aj psychicky.
Malé kroky, veľký rozdiel
Domáca starostlivosť o ležiaceho seniora je náročná, no správne nastavené základy dokážu zásadne zmeniť kvalitu života pacienta.
A hoci to znie jednoducho, práve hygiena, pravidelnosť a správne postupy robia najväčší rozdiel.
„Hygiena nie je detail. Je to základ,“ uzatvára Mgr. Rastislav Sokol.
GloveXa set pre dennú osobnú hygienu. Viac informácie na www.glovexa.eu
- reklamná správa -