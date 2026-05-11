Babiš o výtržnostiach na futbalovom derby: Strašná hanba a obrovské zlyhanie

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš označil udalosti okolo víkendového derby medzi pražskými futbalovými klubmi Slavia Praha a Sparta Praha spojené s výtržnosťami a napadnutím hráčov za hanbu a zlyhanie. V pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády zdôraznil, že musí dôjsť k zásadnej zmene. Česká polícia zároveň oznámila, že v súvislosti so zápasom vyšetruje niekoľko trestných činov.

„Je to strašná hanba, je to úplne hrozné. Po tom, čo sme mali pocit, že už máme čistý stôl po tej afére s korupciou, tak je to neuveriteľné. Vôbec tomu nerozumiem, je to obrovské zlyhanie a strašná škoda. Rodičia vezmú deti na futbal, mladí športovci, a teraz to vidia. Tá zmena musí byť brutálna... Vôbec nechápem, ako je možné, že sa niekto dostane na štadión so svetlicami a týmito vecami,“ pozastavil sa Babiš nad vyhroteným dianím na štadióne Slavie.

Český minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný podotkol, že cieľom je, aby sa podobná situácia už nezopakovala. „Chceme urobiť všetko pre to, aby sa riziko násilia na štadiónoch – nech už ide o futbal či akýkoľvek iný šport – minimalizovalo, aby šport bol miestom pre zábavu a odpočinok a aby rodiny s deťmi sa mohli ísť bezpečne a bez akýchkoľvek obáv pozrieť na futbal a aby to, čo sa stalo v sobotu a čo si myslím, že zostane čiernou bodkou nad českým futbalom na dlhé roky dopredu, už nikdy neopakovalo,“ zdôraznil.

Polícia incidenty vyšetruje

Česká polícia v pondelok oznámila, že v prípade napadnutia brankára Sparty Jakuba Surovčíka začala vyšetrovať trestný čin výtržníctva a v súvislosti s vybehnutím fanúšikov na plochu a napadnutím sektoru hostí svetlicami ide o podozrenie z trestného činu výtržníctva. Ďalej vyšetruje trestné činy poškodenia cudzej veci týkajúce sa zničených LED panelov, ktoré oddeľujú tribúnu od hracej plochy a tiež poškodených toaliet a sedačiek.

„Kriminalisti v súčasnosti stále vyhodnocujú desiatky kamerových záznamov, ktoré sa nám podarilo do tejto chvíle získať. Taktiež sme požiadali o ďalšie kamerové záznamy nakrútené médiami, pričom aj tieto budeme detailne vyhodnocovať a postupne stotožňovať všetky osoby, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania,“ uviedla vedúca tlačového oddelenia pražskej polície Eva Kropáčová. Dodala, že kriminalistom sa už podarilo identifikovať niekoľko osôb, ktoré napadli brankára a ďalšie, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania.

