Oteplovanie rok po roku?! Klimatológ ukázal sériu máp: TAKTO sa Slovensko postupne zohrievalo

BRATISLAVA - Ako veľmi sa Slovensko za posledných 75 rokov oteplilo? Klimatológ Jozef Pecho zverejnil jednoduchú vizuálnu pomôcku, podľa ktorej to môžete vidieť rok po roku.
Klimatológ Jozef Pecho zverejnil na sociálnej sieti sériu máp. "Každá mapa zobrazuje ročnú odchýlku priemernej teploty od normálu 1961–1990 (vidieť trochu aj jej priestorové rozloženie). Teplejší rok je červený, chladnejší je modrý. Biely niečo medzi. Jednotlivé roky sú zoradené po desaťročiach, od roku 1950 až po posledný uzavretý rok 2025," vysvetlil.
Pri každom roku je uvedená jeho teplotná odchýlka. "Pri jednotlivých dekádach je navyše zobrazené, o koľko sa priemerná odchýlka zmenila oproti predošlému desaťročiu. Úplne dole je aj celkové oteplenie medzi 1950s a doterajšou časťou 2020s: približne +2,04 °C," uviedol. "Čo poviete? Tých červených, výrazne teplejších rokov v posledných dvoch dekádach pribudlo celkom dosť, však?," poznamenal.
Rovnako tak sa pozrel aj na Európu.