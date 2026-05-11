Costa del Azahar: Menej španielske pobrežie, ktoré prekvapí zázemím pre rodiny s deťmi.

Hľadáte pre svoju rodinu na leto destináciu s čistými a bezpečnými plážami, pokojnejšou atmosférou a kopou zážitkov? CK Kartago Tours prináša tip na tohtoročný letný hit – pobrežie Costa del Azahar. Miesto, ktoré vďaka unikátnemu konceptu hotelov Magic World neskklame malých ani veľkých cestovateľov.
Menej známe pobrežie pomarančových kvetov
Kým populárne oblasti ako Costa del Sol či Costa Brava pozná takmer každý, Costa del Azahar je novinkou v ponuke CK Kartago Tours, ktorú aktuálne na slovenskom trhu neponúka nikto iný. Nachádza sa severne od Valencie a svoju prezývku dostalo podľa rozľahlých sadov citrusov, ktoré lemujú vnútrozemie. Hlavnými prednosťami oblasti sú čisté more, široké pieskové pláže s pozvoľným vstupom do mora, menej turistov a rezorty, ktoré vynikajú zázemím pre deti.
“Costa del Azahar je letná novinka, ktorá posúva rodinnú dovolenku na vyššiu úroveň. Spája bezpečné piesočné pláže s pozvoľným vstupom do mora, pokojnú atmosféru a komfort, ktorý ocenia deti aj rodičia. Skutočným magnetom je Oropesa del Mar s hotelmi zo siete Magic World, kde sa deti doslova prenesú do sveta rozprávok, hier a zábavy. Tematicky zariadené hotely a izby inšpirované rozprávkami či športom, aquaparky, lunapark aj moderné herné zóny vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý nemá v ponuke obdobu. Destinácia zároveň ponúka aj atraktívne možnosti výletov. Klienti môžu objavovať historickú Peníscolu, Castellón aj pulzujúcu Valenciu. Ide o dovolenku, ktorá prináša oveľa viac než len pobyt pri mori,” vysvetľuje Alica Šipošová, hovorkyňa CK Kartago Tours.
Za tri hodiny na širokých pieskových plážach
Na pobrežie sa dostanete priamym letom z Bratislavy približne za tri hodiny a vybrať si môžete dve hlavné letoviská: pobrežné mestá Oropesa del Mar a Peñíscola. Obe sú od seba vzdialené zhruba 50 km a každé z nich ponúka iný typ dovolenky. Vďaka tomu, že pobrežie zatiaľ nepatrí medzi najviac navštevované, si užijete menej preplnené pláže a ulice s autentickejšou atmosféru.
Historická Peñíscola s hradom templárov
Menšie pobrežné mesto Peñíscola patrí k najfotogenickejším miestam Španielska najmä vďaka majestátnemu a malebnému hradu Papa Luna. Postavili ho templárski rytieri v trinástom storočí a natáčali sa v ňom aj scény seriálu Hra o Tróny. Hlavná pláž Playa Norte sa tiahne v dĺžke 5 km severne od mesta a vyznačuje sa jemným pieskom a mimoriadne plytkou vodou. Pozdĺž nej vedie promenáda s reštauráciami, kaviarňami a obchodíkmi.
Pre deti sú v Peñíscole pripravené viaceré atrakcie: interaktívne expozície v námornom múzeu aj historické záhrady so sokoliarstvom či zoo s exotickými papagájmi. Aby zábavy nebolo málo, dovolenku vám spríjemní aj návšteva aquaparku Acualandia alebo jazda obľúbeným turistickým vláčikom pozdĺž pobrežia.
Moderná a živá Oropesa del Mar
Pre rodiny, ktoré hľadajú dovolenku plnú pohybu a zábavy, je vhodným cieľom o niečo väčšie mesto Oropesa del Mar. Nájdete tu dve hlavné pieskové pláže: menšiu La Concha, ktorá vďaka svojmu tvaru mušle a vlnolamom nemá takmer žiadne vlny, a dlhú pieskovú Morro de Gos, kde nájdete detské ihriská na každom kroku. V oboch prípadoch máte blízko promenádu s desiatkami rodinných reštaurácií a obchodov so zmrzlinou.
Z atrakcií tu na deti čaká stredoveký hrad Castillo de Oropesa a unikátne Múzeum hracích kariet. Milovníci výhľadov a cykloturistiky sa potešia pobrežnej trase Vía Verde, ktorá vedie cez tunely a útesy. Najväčšie lákadlá mesta však budete mať doslova na dosah ruky, ak sa rozhodnete pre ubytovanie v srdci letoviska v komplexe Magic World, kde na zábavu narazíte na každom rohu.
Komplex Magic World s piatimi tematickými hotelmi
V rámci pobrežia Costa del Azahar vyniká svojím konceptom hotelový komplex Magic World v Oropesa del Mar. Pozostáva z 5 tematicky ladených hotelov:
- Magic Fantasy je najviac vhodný pre rodiny a má detský klub v slovenskom alebo českom jazyku,
- Magic Sports nadchne fanúšikov pohybu športovými simulátormi, ihriskami a organizovanými turnajmi,
- Magic Games je splneným snom každého gamera vďaka najmodernejším konzolám a virtuálnej realite,
- Pontiana Thalasso je pohodlnou oázou pokoja pre milovníkov wellness
- a hotel Magic Inn predstavuje oázu pokoja priamo v centre rezortu za prívetivú cenu.
Najmenším cestovateľom rozžiari oči najmä hotel Magic Fantasy, kde sa môžu ubytovať v izbách v štýle pirátov, futbalových hviezd, morských panien či postavičiek z hier Roblox a Minecraft.
Výhodou hotela Magic Inn je zasa jeho poloha priamo v centre diania a voľný vstup do adrenalínového aquaparku Magic Splash Adventure. Stravu si vo všetkých piatich hoteloch môžete zvoliť all inclusive alebo all inclusive ultra, takže žiadne naháňanie reštaurácií nehrozí.
Tri aquaparky aj kúzelná záhrada s hovoriacimi stromami
Priamo v komplexe Magic World máte na výber z troch tematických aquaparkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby si v nich každá veková kategória našla to svoje:
- Magic Splash Adventure je areál zameraný na adrenalín s vysokými toboganmi,
- Magic Polynesia pripomína exotickú krajinu s divokou riekou a atrakciami
- a Magic Pirates Island poteší najmenšie deti pirátskou loďou a striekajúcimi delami.
Okrem vodného sveta je unikátom komplexu rozprávková kúzelná záhrada Jardín Encantado, v ktorej na deti každý večer čakajú hovoriace stromy, víly a ožívajúce sochy. Svetelné efekty s rozprávkovými postavami tu vytvárajú atmosféru, pri ktorej sa zasnívajú aj dospelí. Ponuku zábavy dopĺňa park Mundo Fantasía s klasickými kolotočmi, motokárami a kinom.
Nákupy na trhoch aj španielska móda v obchodoch
Dovolenku si naplno vychutnajú aj milovníci nákupov. V neďalekom Castellóne môžete navštíviť moderné nákupné centrum Salera, kde kúpite známe svetové značky aj kvalitnú španielsku módu. Lokálnym zážitkom sú tradičné trhy v Oropesa del Mar, kde každý štvrtok výhodne nakúpite špičkový olivový olej, lokálne syry či unikátnu ručne vyrábanú keramiku. V reštauráciách zas ochutnáte pravú paellu a zapijete ju osviežujúcou sangriou, ktorá patrí k najobľúbenejším nápojom v Španielsku.
Cyklovýlety s výhľadmi aj akvárium vo Valencii
Okolie Oropesy del Mar je ako stvorené pre rodiny, ktoré radi objavujú. Obľúbená je pobrežná trasa Vía Verde del Mar, vybudovaná na mieste starej železnice, ktorú si môžete prejsť s kočíkom, peši alebo na bicykli. Výlet vlakom si môžete urobiť do hodinu a pol jazdy vzdialenej Valencie, popretkávanej zelenými parkami. Tu môžete navštíviť futuristický areál Mesta umení a vied a najväčšie morské akvárium v Európe s delfínmi a žralokmi. Žije v ňom až 45 000 jedincov z 500 druhov morských živočíchov. Okrem toho nájdete v oboch letoviskách Costa del Azahar prírodné parky a nenáročné trasy na prechádzky.
S CK Kartago Tours za neopozeranými zážitkami
Dovolenka na Costa del Azahar s CK Kartago Tours znamená prístup k tým najlepším hotelom zo siete Magic World a dovolenku plnú dobrodružstva i plážovej pohody. Výhodou pobrežia sú výborné podnebie, bezpečné prostredie, kvalitné rodinné hotely, široké možnosti výletov a autentická atmosféra.
“Sezóna odletov z Bratislavy do oblasti Costa del Azahar začína 22. júna 2026 a potrvá do 28. septembra 2026. Ide o novinku letnej sezóny 2026, preto tento produkt zatiaľ spúšťame ako pilotný projekt s odletmi z Bratislavy,” upresňuje hovokyňa Alica Šipošová.
Nechajte sa tento rok prekvapiť destináciou, ktorú cestovatelia zo Slovenska ešte nepoznajú. Pobrežie Costa del Azahar čaká, aby sa stalo vašou novou obľúbenou dovolenkovou adresou. Viac informácií a kompletnú ponuku hotelov nájdete na Costa del Azahar.
