Polícia zadržala pri zásahu v Petržalke 36-ročného muža: Začala trestné stíhanie

Polícia zadržala pri zásahu v Petržalke 36-ročného muža.
BRATISLAVA - Policajti pri stredajšom (6. 5.) zásahu na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke zadržali 36-ročneho muža. Vyšetrovateľ zároveň začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Prípadom sa aj naďalej policajti intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti zadržanej osoby,“ uviedla polícia. Na Lužnej ulici narazilo v stredu večer osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený.