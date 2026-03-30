Na gréckom ostrove zahynul český horolezec: Pokusy o jeho záchranu boli márne!

ATÉNY - Na gréckom ostrove Kalymnos zahynul 60-ročný český horolezec. Portál Kairn.com, ktorý o tom v noci na dnes informoval, napísal, že nešťastie sa stalo v piatok 27. marca. Uviedol tiež, že pád nebola Čechova chyba, ale že sa zlomili skrutky pevného istiaceho bodu na skale.
Nešťastie sa stalo v oblasti známej ako Jurassic Park na lezeckej trase s veľmi ťažkou obťažnosťou 7b+. Čech stenu zliezol a potom začal zostupovať, kedy zároveň odstraňoval z istiacich bodov v skale svoje istiace prvky, takzvané expresky. Následné zaťaženie ale nevydržali skrutky pevného istiaceho bodu v skale a zlomili sa, čo viedlo k lezcovému pádu.
Pokusy o záchranu stroskotali
Čech dopadol na skalnú rímsu, zostal ale pri vedomí a komunikoval. Následné pokusy o záchranu vrtuľníkom kvôli zlému počasiu a zložitému terénu stroskotali. Portál Kairn.com tiež napísal, že komplikáciou sa ukázala aj jazyková bariéra a že záchranná operácia bola extrémne zložitá. Po niekoľkých hodinách záchranári Čecha dopravili do miestnej nemocnice, kde ho lekári vyhlásili za mŕtveho.
Hlavnou príčinou nešťastia sa podľa portálu zdajú byť starnúce istiace body v skale, ktoré sú na mieste asi 24 rokov. Incident tak vyvolal otázky o technickom stave vytýčených lezeckých trás na ostrove a tiež o miestnom záchrannom systéme, ktorý v prípade Kalymnosu tvoria dobrovoľníci, uviedol Kairn.com. Úrady na Kalymnose, ktorý je na horolezeckej turistike do veľkej miery závislý, teraz chcú preveriť všetky lezecké trasy vytýčené pred rokom 2005. Lezcom úrady zatiaľ odporúčajú, aby sa takýmto trasám vyhýbali, ak tieto lezecké cesty v uplynulých rokoch neprešli obnovou.