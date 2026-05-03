Futbal v Žiline s incidentmi fanúšikov: Polícia zasahovala vodným delom a zadržala jednu osobu

ŽILINA - Viac ako 200 policajtov dohliadalo na bezpečnosť počas piatkového (1. 5.) futbalového zápasu medzi MŠK Žilina a FC Košice. Ako v nedeľu informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, napriek vykonaným opatreniam zaznamenali narušenie verejného poriadku na Mariánskom námestí.
„Na eliminovanie narušenia verejného poriadku sme využili zákonné donucovanie prostriedky, okrem iného aj vodné delo. K zraneniam osôb nedošlo. Po skončení zápasu došlo k viacerým incidentom, najmä na Uhoľnej ulici a v okolí predajne na Kysuckej ulici,“ priblížila polícia.
Doplnila, že v súvislosti s futbalovým zápasom polícia eviduje niekoľko priestupkov. „Jeden z prípadov je vedený ako trestný čin výtržníctva, pričom jednej osobe bola obmedzená osobná sloboda,“ dodala polícia.