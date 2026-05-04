Krst ohňom pre Koleníka a Jablonského! Najhorší zážitok v Let's Dance: Na toto sme nepodpísali zmluvu

BRATISLAVA - 9. kolo Let’s Dance 11 prinieslo pre Jána Koleníka a Jakuba Jablonského skutočný krst ohňom – obaja museli stáť na parkete úplne sami, bez svojich tanečných partneriek, a ukázať, čo dokážu vo voľnom štýle.
Tanečný parket sa tentoraz zmenil na ring o prežitie. „Dámy a páni, vitajte v našom tanečnom ringu. Ten je pripravený na nadchádzajúci tanečný súboj. V ňom sa stretnú celebrity na 3. a 4. mieste celkového rebríčka,“ zahlásili moderátori a hneď bolo jasné, že pôjde o súboj, aký táto šou ešte nezažila. Na dvoch posledných priečkach skončili Ján Koleník a Jakub Jablonský. Obaja páni tak museli zatancovať bez tanečných partneriek vo voľnom štýle. „Pustíme vám pesničku, to je základ. Každý z vás bude mať dvakrát určitý úsek na to, aby sám zatancoval, čo len bude chcieť," upresnila Janka Kovalčíková.
Tanečný súboj započal a ako prvý sa predviedol Ján Koleník. Ten začal veľmi rozpačito – bolo vidieť, že na parkete nestál sám už nejaký čas. Podobne bol na tom aj Jakub Jablonský, ktorý do svojho tanečného vystúpenia pridal aj folklórne prvky. Porota nadšene jasala, povzbudzovala a náramne sa pri tom zabávala. Publikum tlieskalo do rytmu a atmosféra sa vyšplhala na maximum.
Opäť dostal priestor Koleník – ten stavil na latinskoamerické pohyby a išlo mu to skvele. „Janko, poď, teraz alebo nikdy!" kričal moderátor Adam Bardy. Zahanbiť sa nenechal ani Jakub. Ten vyskakoval a vrtel zadkom. „Musím uznať, že chlapci majú extrémny tlak," komentoval moderátor. „Toto bol súboj najlepších z najlepších a som si istý, že toto sa zapíše do histórie Let´s Dance," dodal na záver Bardy.
Po skončení tanečného battleu obaja herci priznali, že to bolo skutočne veľmi náročné. „Bolo to najhoršie na svete," zhodnotil Jablonský. „Pepe, ja som nepodpísal zmluvu na to, aby som tu bol sám," adresoval slová režisérovi. Podobný názor mal aj Koleník. „Najhoršia chvíľa môjho života. Ja som netancoval takto sám možno 20–30 rokov. Naposledy to bolo asi v DK v Banskej Bystrici v ROH," priznal Ján Koleník.
Ich tanečné partnerky boli veľmi nadšené a svojich tanečných partnerov vychválili do nebies, rovnako aj porota. „Boli ste fakt fantastickí, chalani. Strašne sa mi na vás páčilo, že viete tancovať tak rozdielne," snažila sa výkony zhodnotiť Tatiana Drexler, ale príliš sa jej to nedarilo, pretože porotca Richard Genzer sa nevedel prestať smiať. „Sedím tu dvadsať rokov a toto som ešte nevidel. Ja vám môžem, chalani, sľúbiť, že porota nebude brať ohľad na tento váš výstup, lebo nechcem, aby toto zostalo v pamäti... Toto je kúzlo nechceného, že človek zrazu uistí, že o vás vlastne nič nevie," rehotal sa Ďurovčík.
Porotu čakala nepríjemná úloha – musela do obálky napísať meno toho, kto postúpi do finále. No o postupujúcom páre nakoniec nerozhodla. V obálke sa nachádzalo rozhodnutie 50/50. „Tak ako rozhodli diváci, tak nech je,“ povedal Ďurovčík. Znamená to, že dvojica s najnižším počtom hlasov od divákov musela šou opustiť, a tým tanečným párom bol Jakub Jablonský a Anna Riebauerová. Do finále tak postupujú Zuzana Porubjaková, Kristián Baran a Ján Koleník.
