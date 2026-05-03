Obrovská tragédia na prehliadke traktorov: Dieťa neprežilo pád pod kolesá mohutného stroja

LIBEŘ – Víkendová akcia, ktorá mala priniesť radosť rodinám s deťmi, sa zmenila na nepredstaviteľnú tragédiu. Počas traktoriády v obci Libeř neďaleko Prahy došlo v sobotu popoludní k smrteľnej nehode, pri ktorej zahynulo dieťa. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka.
Nešťastie sa stalo v sobotu krátko po 14. hodine počas každoročnej prehliadky historickej techniky, ktorú každoročne navštevujú desiatky rodín. Podľa portálu Novinky.cz boli na miesto okamžite vyslané všetky dostupné sily, vrátane leteckých záchranárov. Napriek dlhej a intenzívnej resuscitácii sa však život dieťaťa zachrániť nepodarilo.
Podľa informácií agentúry Aktu.cz malo k tragédii dôjsť po tom, čo maloleté dieťa vypadlo z kabíny jedného z traktorov. Následne malo skončiť pod zadným kolesom stroja, pričom ho mal prejsť aj pripojený valník.
Starosta obce Libeř, Jaroslav Hrubý, sa k detailom nehody zatiaľ odmietol vyjadriť. Podobne zdržanliví boli aj miestni dobrovoľní hasiči. Pre obyvateľov obce i návštevníkov podujatia ide o hlboký šok, ktorý navždy zmenil vnímanie tejto tradičnej akcie.