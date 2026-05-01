Protesty v Nemecku! Ľudia demonštrovali proti pravicovému extrémizmu

BERLÍN - Niekoľko stoviek ľudí vo štvrtok protestovalo proti krajnej pravici v nemeckom meste Cottbus, kde sa v poslednom čase objavili okrem iného antisemitské nápisy a hákový kríž. Informovala o tom agentúra DPA.
Pochod mestom juhovýchodne od Berlína pod heslom „Vy na nás útočíte - my sa ešte viac zomkneme“ zorganizovala iniciatíva Bezpečné miesta v južnom Brandenbursku, ktoré je jednou zo 16 spolkových krajín Nemecka. „Tu a teraz dokazujeme, že si nenecháme naše mesto vziať,“ povedala pre stanicu RBB hovorkyňa iniciatívy a bývalá poslankyňa krajinského parlamentu za stranu Zelených Ricarda Budkeová. Polícia uviedla, že demonštrácia prebehla pokojne.
Protest bol reakciou na viacero trestných činov
Protest bol reakciou na viacero trestných činov, ktoré sa v poslednom období odohrali v Cottbuse a ktoré vyšetrujú bezpečnostné zložky. V uplynulých dňoch boli na mestskú synagógu nanesené antisemitské graffiti a čierny hákový kríž. Zatiaľ neznámi páchatelia tiež hodili svetlicu do chodby komunitného obytného projektu. Agentúra DPA píše aj o vyhrážkach namierených proti bydlisku študentského kaplána, ktorý sa aktívne angažuje v boji proti pravicovému extrémizmu.