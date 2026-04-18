Brusel žiada prístup k TAJNÝM dátam z vyhľadávania Google: Vrátane údajov z chatbotov AI

BRUSEL - Európska komisia (EK) zaslala americkej internetovej spoločnosti Google predbežné zistenia, v ktorých načrtla navrhované opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s nariadením Európskej únie o digitálnych trhoch (DMA). Podľa týchto návrhov by mal Google za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok umožniť vyhľadávačom tretích strán prístup k údajom z vyhľadávania, ako sú poradie výsledkov, vyhľadávacie dotazy, kliknutia či zobrazenia. Komisia to uviedla v dnešnej tlačovej správe.
Konkurenčné vyhľadávače by tak mali získať prístup aj k dátam z vyhľadávania na Googli, vrátane údajov z chatbotov s umelou inteligenciou, ktoré ponúkajú vyhľadávacie funkcie. Zainteresované strany môžu do 1. mája predložiť svoje pripomienky k navrhovaným opatreniam. Konečné rozhodnutie, ktoré bude pre Google záväzné, chce EK prijať do 27. júla.
Google prevádzkuje najpoužívanejší vyhľadávač na svete. Európska komisia firmu vlani v marci obvinila z porušenia zákona o digitálnych trhoch. Google následne predstavil vlastné návrhy, ktoré mali upokojiť konkurenciu aj regulátorov v EÚ, no rivali tvrdia, že tieto opatrenia sú nedostatočné.
Komisia začala Google vyšetrovať aj vlani v novembri pre podozrenie, že vo výsledkoch vyhľadávania znevýhodňuje webové stránky niektorých médií, čo by bolo v rozpore s DMA. Google už vtedy obvinenia odmietol.
Brusel chce otvoriť digitálne trhy väčšej konkurencii
Nariadenie o digitálnych trhoch je pravidlo Európskej únie, ktorého cieľom je obmedziť moc veľkých technologických firiem a otvoriť digitálne trhy väčšej konkurencii. Komisia tieto veľké firmy označuje ako tzv. strážcov prístupu (gatekeepers). Cieľom je zabrániť vzniku monopolov a umožniť menším firmám rásť. Ak strážca prístupu pravidlá poruší, komisia mu môže udeliť pokutu až do desiatich percent celosvetového ročného obratu, pri opakovanom porušení až do 20 percent.
Európska rada vydavateľov (EPC) vo februári podala na Google sťažnosť pre jeho službu AI Overviews, ktorá pri vyhľadávaní zobrazuje súhrny informácií zo spravodajských webov vytvorené pomocou umelej inteligencie. Komisia už v decembri oznámila, že v súvislosti s touto službou začala Google vyšetrovať. Google obvinenia odmieta.