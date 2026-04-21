Dráma na futbalovom zápase: Boj o sekundy na tribúne, zraneného muža museli urgentne oživovať!

BRNO – Futbalový šláger druhej českej ligy medzi Brnom a Juhočechmi mal byť oslavou športu, no v priebehu pár sekúnd sa zmenil na boj o to najcennejšie. Kým hráči na trávniku súperili o druhé miesto v tabuľke, na tribúnach prebiehal skutočný boj o život. Jeden z fanúšikov nešťastne spadol na betónových schodoch a po vážnom zranení hlavy zostal bezvládne ležať v kaluži krvi.
Starší muž pri schádzaní z tribúny stratil rovnováhu a zrútil sa priamo na tvrdé schodisko. Následky boli hrozivé – muž utrpel vážne poranenie hlavy a okamžite stratil vedomie. K bezvládnemu telu sa okamžite zbehli usporiadatelia a miestni zdravotníci. Kľúčovú úlohu však zohrali policajti z juhomoravskej špeciálnej poriadkovej jednotky, ktorí boli na štadióne prítomní kvôli bezpečnosti. Namiesto sledovania fanúšikov sa v okamihu premenili na záchranárov.
Policajti okamžite začali s poskytovaním prvej pomoci a v oživovaní pokračovali až do príchodu privolanej posádky záchrannej zdravotnej služby. Celá akcia prebiehala pod dohľadom desiatok divákov, ktorí so zatajeným dychom sledovali, či sa muža podarí zachrániť.
Tento niekoľkominútový zápas s časom mal napokon šťastný koniec. Muža sa podarilo stabilizovať a v kritickom stave ho urgentne previezli do nemocnice. Vďaka bleskovej reakcii ľudí na tribúne a odbornej pomoci policajtov muž dostal druhú šancu na život.