Európska komisia predložila návrh na obnovenie dohody o spolupráci so Sýriou

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla úplné obnovenie dohody o spolupráci so Sýriou z roku 1978 v snahe o zlepšenie vzájomných vzťahov. Návrh teraz musí formálne schváliť Európska rada, informujú o tom agentúry Reuters a DPA.
Cieľom dohody z roku 1978 je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj Sýrie a podporovať obchodné vzťahy. V roku 2011 bola čiastočne pozastavená pre porušovanie ľudských práv za vlády vtedajšieho sýrskeho prezidenta Bašára Asada.
Damask sa pod vedením nového lídra Ahmada Šaru snaží o širšiu integráciu do medzinárodného spoločenstva. Súčasný prezident viedol alianciu povstaleckých frakcií, ktoré Asada zvrhli na konci roka 2024 po 14-ročnej vojne. Po páde Asada Európska únia zrušila hospodárske sankcie voči Sýrii vlani. DPA pripomína, že EK v januári oznámila plány na podporu Sýrie vo výške približne 620 miliónov eur v rokoch 2026 a 2027.