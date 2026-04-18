Sloboda pre uväznené lode! Cez Hormuzský prieliv prešli v konvoji: Situácia v oblasti však opäť eskaluje

ŽENEVA – Tri výletné lode, ktoré uviazli v Perzskom zálive v dôsledku vojny v Iráne, úspešne preplávali Hormuzským prielivom a sú na ceste do Európy, oznámili v sobotu majitelia plavidiel. Informovala o tom agentúra DPA.
Ide o dve výletné lode nemeckej spoločnosti TUI a jednu firmy MSC sídliacej vo Švajčiarsku. Lode preplávali prielivom medzi Iránom a Ománom v sobotu v konvoji, uviedol hovorca MSC. „Prechod prebehol v úzkej koordinácii s príslušnými úradmi,“ doplnil. Loď MSC Euribia smeruje do severnej Európy a jej výletná plavba z nemeckého Kielu sa 16. mája uskutoční podľa plánu.
Lode TUI sú na ceste do Stredozemného mora, uviedla centrála spoločnosti v Hamburgu s tým, že ďalšie detaily poskytnú po ich potvrdení. MSC Euribia uviazla v Dubaji, kým dve lode TUI kotvili v Dauhe. Po evakuácii pasažierov zostali na palube menšie posádky.
USA a Irán oznámili opätovné otvorenie Hormuzského prielivu len v piatok, no v sobotu iránska armáda uviedla, že prieliv je uzavretý, čo odôvodnila americkým rozhodnutím pokračovať v jeho blokáde. Iránska tlačová agentúra Fárs tiež informovala, že Irán podniká vojenské zásahy proti lodiam v oblasti.