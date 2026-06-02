Šok v seriáli Dunaj, k vašim službám: Pes zaútočil na bábätko! Pravda o nakrúcaní dramatickej scény

BRATISLAVA - Jedna z najvypätejších scén aktuálnej série Dunaj, k vašim službám poriadne vystraší divákov. Pes Heidi totiž skončí priamo pri bábätku manželov Klausovcov - herečky Jany Majeskej a herca Jána Koleníka. Kým na obrazovke pôjde o desivé okamihy, v zákulisí riešili tvorcovia úplne iný problém.
Divákov seriálu Dunaj čakajú napäté chvíle. V pripravovanej epizóde sa odohrá scéna, pri ktorej sa mnohým rodičom zastaví srdce – pes Heidi sa dostane ku kočíku s malým Richardom, ktorý je synom Helgy a Waltera Klausovcov. Tento manželský pár v seriáli stvárňuje herečka Jana Majeská a herec Ján Koleník.
Za dramatickými zábermi sa však skrýva úplne iný príbeh. Herec Marcel Ochránek alias nacistický dôstojník Erich Fischer prezradil, že psí herec Indi, ktorý stvárňuje Heidi, bol v skutočnosti miláčikom celého štábu. „Bol veľký problém ho rozbrechať alebo aby pôsobil zúrivo. Všetci sme ho poznali ako obrovského maznáka," prezradil. Najväčšou kuriozitou bolo samotné nakrúcanie útoku. V kočíku totiž neležalo žiadne bábätko.„Namiesto malého Richarda tam bola jeho obľúbená hračka, ktorú hľadal. Nakoniec ju aj našiel,“ odhalil Ochránek zákulisie nakrúcania.
Náročnú scénu pripravovala trénerka Marcela Čapková niekoľko krokov dopredu. Psa najskôr učila samostatne naskočiť do kočíka, následne z neho vyskočiť a až potom jednotlivé časti spojila do jedného celku. Nakrúcanie komplikovalo aj počasie. „Dosť pršalo, nakrúcali sme s deťmi aj psíkom, čo sú najkomplikovanejšie okolnosti. Navyše sa psov bojím, takže som vôbec neverila, že to zvládneme,“ priznala herečka Janka Majeská. Napokon však všetko prebehlo bez problémov. A hoci bude výsledok na obrazovkách pôsobiť mimoriadne dramaticky, žiadne nebezpečenstvo nehrozilo. O bezpečnosť hercov aj zvieraťa sa staral celý tím a Indi podľa slov trénerky zvládol aj náročné opakovania s chuťou a bez stresu.
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