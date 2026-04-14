Ropná škvrna pri Anape: Pobrežie Čierneho mora ohrozuje rozsiahle znečistenie po úniku ropy

MOSKVA - V Čiernom mori severozápadne od ruského letoviska Anapa sa vytvorila ropná škvrna s rozlohou asi 117 štvorcových kilometrov. S odvolaním sa na satelitné snímky a informácie od tímu environmentalistov o tom informoval nezávislý web Agentstvo.Novosti, píše o tom denník Novaja gazeta Europe.
Možný zdroj úniku
Predpokladaným zdrojom znečistenia je tanker kotviaci južne od Kerčského prielivu. „Za najpravdepodobnejšie považujeme dve možnosti: že išlo o únik počas prekládky z tankera do tankera alebo že to bol dôsledok útoku dronu na tanker,“ povedal koordinátor neziskovej organizácie na ochranu biodiverzity a podporu trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov Igor Škradiuk. Podľa jeho slov k úniku došlo pred 10. aprílom v južnej časti zálivu, kde sa stále nachádza 30 až 40 lodí.
Zásah a mŕtve vtáky
Odborníci ošetrili ropnú škvrnu biosorbentmi a nainštalovali zábrany, ale časť vykurovacieho oleja sa v dôsledku silného vetra dostala k pobrežiu v blízkosti Anapy a Viťazeva. Podľa agentúry RIA Novosti úrady informovali o náleze viac ako 200 mŕtvych a ropou pokrytých vtákov. Príspevok úradov na sieti Telegram bol následne vymazaný.
Ekologickí aktivisti tvrdia, že únik ropy sa prejavil na približne kilometrovom úseku pobrežia. „Myslím si, že tento únik by sa mal do týždňa vyčistiť,“ povedal jeden z dobrovoľníkov. Tí dodali, že aktuálnym problémom je očakávaný juhozápadný vietor, pretože následné vlny by mohli skomplikovať odstraňovanie znečistenia. Z najviac postihnutých oblastí už odstránili približne 100 vriec kontaminovaného piesku a práce pokračujú.
Ohrozený celý záliv
„Najdôležitejšie je, že únik je len taký (malý) a škvrna sa stále pohybuje. Námorná záchranná služba aktivovala všetky plavidlá a je jasné, že sú neustále v blízkosti škvrny. Celý Anapský záliv je momentálne ohrozený. Zatiaľ čakáme, monitorujeme a pracujeme,“ poznamenali dobrovoľníci pre miestne noviny Bloknot Anapa.