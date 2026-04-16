Autentické zábery, z ktorých tuhne krv: Žena sa zrútila z nástupišťa priamo na koľaje! Išlo o centimetre

GDAŇSK - Zábery, z ktorých mrazí. V poľskom meste Gdaňsk došlo k hrozivej udalosti. Jedna z cestujúcich sa zrútila z nástupišťa priamo na koľaje - či išlo o nepozornosť, alebo si chcela skrátiť cestu a neodhadla správne situáciu známe nie je.
Desivé zábery zverejnila Metropolitná železnica v Pomoransku. Tie ukazujú ženu ponorenú do telefonického rozhovoru, ako stráca orientáciu a padá z nástupišťa na koľajnice. Pri páde si žena udrela hlavu o koľajnice. Hoci celá situácia vyzerala strašidelne, zranenej cestujúcej sa podarilo samej vstať a prejsť na susedné nástupište. Incident, ktorý sa stal pred niekoľkými dňami, zachytili bezpečnostné kamery.
Žene následne pomohol vedúci vlaku, ktorý bol v tom čase na mieste. Zavolal sanitku a zostal s ňou až do príchodu záchranárov. Metropolitná železnica zdôrazňuje, že tento postoj si zaslúži osobitné uznanie a že takáto rýchla reakcia mohla zabrániť vážnejším následkom.
„Nevieme, či cestujúca plánovala prejsť cez koľaje na zakázanom mieste, alebo či sa jednoducho rozptýlila pri telefonovaní. Vieme jednu vec – táto situácia mohla skončiť tragicky,“ varovali. Zábery zverejnili ako výstrahu pre iných a cestujúcich vyzývajú na mimoriadnu opatrnosť na nástupištiach.