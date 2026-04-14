Český minister predstavil zákon o zrušení koncesií: ČT a ČRo dostanú menej peňazí

PRAHA - Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by od budúceho roka nemali byť financované z koncesionárskych poplatkov, ale zo štátneho rozpočtu. Podľa návrhu zákona, ktorý v utorok predstavil český minister kultúry Oto Klempíř s ďalšími členmi vládnej koalície, by mali budúci rok dostať menej peňazí, než koľko tento rok získajú z koncesií. Klempíř podotkol, že vedenia oboch inšitúcií musia šetriť. Zákon podľa jeho slov neohrozí nezávislosť ani slobodu verejnoprávnych médií. Kto chce, bude im môcť prispieť dobrovoľne.
„Náš návrh ruší zastaraný systém televíznych a rozhlasových poplatkov a zavádza nový model financovania prostredníctvom priameho príspevku zo štátneho rozpočtu,“ oznámil Klempíř s tým, že Česká televízia dostane na základe tohto zákona na svoju prevádzku v roku 2027 5,74 miliardy korún (približne 235 miliónov eur) a Český rozhlas 2,07 miliardy korún (85 miliónov eur).
ČT podotkla, že tento rok by jej mali koncesionárske poplatky priniesť 6,73 miliardy a Českému rozhlasu 2,48 miliardy korún. Ak zákon prejde legislatívnym procesom, obe médiá budú musieť hospodáriť s nižším rozpočtom ako tento rok. „Financovanie musí byť udržateľné. A to, že páni riaditelia budú vykonávať svoju činnosť tak, že budú šetriť, je prirodzené. V momente, keď ste vo vedení tak ďalekosiahlych inštitúcií, ako je rozhlas a televízia, sa stáva aj taká situácia, že budete musieť šetriť,“ komentoval minister.
„Cieľom je zaistiť stabilné, predvídateľné a súčasne aj efektívne financovanie bez nutnosti vyberať poplatky od občanov, čo odráža zámer odstránenia administratívne náročného a sociálne nespravodlivého systému poplatkov,“ dodal. Klempíř chce, aby bol zákon účinný od januára budúceho roka. Opozícia však už avizovala, že bude robiť rozsiahle obštrukcie a je tiež pravdepodobné, že ho Senát poslancom vráti, čím sa legislatívny proces ešte predĺži.