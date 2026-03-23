Vládna koalícia v Česku sa zhodla na čiastočnom zrušení koncesionárskych poplatkov

PRAHA - Vládna koalícia v Česku zložená z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe v pondelok odsúhlasila návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov za verejnoprávne médiá pre ľudí starších než 75 rokov, podnikateľov a živnostníkov a tiež pre študentov do 26 rokov. Na sociálnej sieti X to oznámil český minister kultúry Oto Klempíř. Podotkol, že cieľom, ku ktorému vláda smeruje, je úplné zrušenie koncesií. To však bude podľa neho trvať dlhší čas.

O dohode na pondelkovej koaličnej rade hovoril aj predseda Poslaneckej snemovne a šéf SPD Tomio Okamura. Spresnil, že ide o poslanecký návrh, pričom pod ním budú podpísaní viacerí poslanci zo všetkých koaličných strán vrátane neho. Avizoval, že ho chcú podať v utorok. Keďže nepôjde o návrh vlády, nebude k nemu povinné pripomienkové konanie. Dodal, že chcú zrušiť aj inflačný kvocient, ktorý zaviedla predchádzajúca vláda. Ten mal zabezpečiť pravidelné zvyšovanie poplatku o infláciu.

To, že verejnoprávnym inštitúciám by touto zmenou bez akejkoľvek náhrady chýbali prostriedky v už schválených rozpočtoch na tento rok, nevníma ako problém. „Problém v tom absolútne nevidím. Videl by som ho v tom, ak by sme neplnili volebný program a v ňom sme mali zrušenie koncesionárskych poplatkov,“ podotkol.

Podľa ministra kultúry by vláda chcela, aby návrh začal platiť od 1. júla tohto roka. „Tento návrh poslancov je dobrá cesta, ako uľaviť niektorým skupinám obyvateľov, ktorí majú hlboko do vrecka. Hlavným cieľom, ku ktorému smerujeme, je však úplné zrušenie koncesionárskych poplatkov... Ja so svojím tímom pripravujem komplexnú novelu, ktorá ešte zaberie nejaký čas a bude predložená v horizonte niekoľkých týždňov,“ avizoval Klempíř.

Kým Okamura tvrdí, že občania ČR po tejto zmene volajú, bývalý minister kultúry Martin Baxa namietol, že v ČR je, naopak, vysoká ochota koncesie platiť. Na zmenu systému podľa neho nie je dôvod. „To, čo koalícia teraz navrhuje, nie je žiadna drobná čiastková úprava. Je to tvrdý a nekoncepčný zásah do financovania médií verejnej služby, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky na ich fungovanie aj nezávislosť,“ reagoval Baxa. Súčasný systém financovania podľa neho zaisťuje médiám verejnej služby stabilné a predvídateľné hospodárenie.

Vláda Petra Fialu minulý rok presadila zvýšenie koncesionárskych poplatkov a tiež rozšírenie okruhu poplatníkov. Poplatok za Českú televíziu narástol o 15 korún na 150 korún a za Český rozhlas o desať korún na 55 korún mesačne. Po novom sa povinnosť vzťahuje aj na domácnosti s internetovým pripojením. Televízny poplatok sa predtým naposledy zvýšil v roku 2008, rozhlasový v roku 2005.

