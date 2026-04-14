AKTUÁLNE Poplach v krajine NATO: Kvôli ruskému útoku pri Dunaji vzlietli stíhačky

Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BUKUREŠŤ - Napätie pri hraniciach s Ukrajinou opäť eskalovalo. Rumunsko aktivovalo obranu a varovalo obyvateľov pred hrozbou zo vzduchu.

Nočný poplach na hraniciach

Situácia na východnom okraji Rumunska sa v utorok nadránom dramaticky vyostrila. Tamojšie ministerstvo obrany okamžite zareagovalo na pohyb ruských bezpilotných lietadiel v blízkosti hranice s Ukrajinou. Do vzduchu vyslalo stíhacie lietadlá F-16 a protivzdušnú obranu uviedlo do najvyššieho stupňa pohotovosti. Informovala o tom televízia Digi24.

Obyvatelia severnej časti okresu Tulcea dostali krátko pred štvrtou hodinou ráno varovné SMS správy. Úrady ich upozornili na možné nebezpečenstvo v súvislosti s aktivitami ruských dronov v blízkosti ich územia.

Útoky len pár metrov od hranice

Podľa portálu Ukrajinska pravda smerovali ruské útoky na prístavné mesto Izmajil, ktoré leží len niekoľko stoviek metrov od rumunskej hranice. Práve táto extrémna blízkosť vyvolala okamžitú reakciu NATO.

Rumunské úrady uviedli, že ruské sily obnovili útoky na civilnú infraštruktúru v oblasti pri rieke Dunaj. Drony sa pohybovali nebezpečne blízko rumunského vzdušného priestoru, čo si vyžiadalo rýchle bezpečnostné opatrenia.

Stíhačky v akcii, obrana pripravená strieľať

Do zásahu boli nasadené dve stíhačky F-16 z 86. leteckej základne vo Fetești. Paralelne s tým boli aktivované aj systémy protivzdušnej obrany pripravené okamžite reagovať.

Napriek napätej situácii armáda nezaznamenala narušenie rumunského vzdušného priestoru. Letecký poplach bol napokon odvolaný o 04:45.

Ministerstvo obrany zároveň zdôraznilo, že o vývoji situácie priebežne informuje spojenecké štruktúry NATO a zostáva s nimi v neustálom kontakte.

Opakujúce sa incidenty pri Dunaji

Útoky na Izmajil a širšiu oblasť Odessa nie sú ojedinelé. Ruské drony sa v tejto oblasti objavujú pravidelne a ich trosky už viackrát dopadli aj na rumunské územie.

Najviac zasiahnutou lokalitou je obec Plauru, ktorá leží priamo oproti Izmajilu na druhom brehu Dunaja. Blízkosť bojov tak robí z tejto oblasti jednu z najcitlivejších zón na celej východnej hranici NATO.

Viac o téme: StíhačkyNATODunajRumunskoDronyRuský útok
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Správy
Správy
Zoznam TV

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Trnava

Zahraničné

Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Henima
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
plnielanu.sk
plnielanu.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

Reprezentácia
Vodné športy
NHL
Španielsko

Auto-moto

Klasické testy
Klasické testy
Klasické testy
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pracovný pohovor
Aktuality
Pracovné prostredie
Aktuality

Varenie a recepty

Rady a tipy
Rady a tipy

Technológie

Armádne technológie
Armádne technológie
Moderná vojna a konflikty
Armádne technológie

Bývanie

Pre kutilov

Okrasná záhrada
Strecha
Záhrada
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Móda
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Domáce
Zahraničné
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu