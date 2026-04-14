AKTUÁLNE Poplach v krajine NATO: Kvôli ruskému útoku pri Dunaji vzlietli stíhačky

BUKUREŠŤ - Napätie pri hraniciach s Ukrajinou opäť eskalovalo. Rumunsko aktivovalo obranu a varovalo obyvateľov pred hrozbou zo vzduchu.
Nočný poplach na hraniciach
Situácia na východnom okraji Rumunska sa v utorok nadránom dramaticky vyostrila. Tamojšie ministerstvo obrany okamžite zareagovalo na pohyb ruských bezpilotných lietadiel v blízkosti hranice s Ukrajinou. Do vzduchu vyslalo stíhacie lietadlá F-16 a protivzdušnú obranu uviedlo do najvyššieho stupňa pohotovosti. Informovala o tom televízia Digi24.
Obyvatelia severnej časti okresu Tulcea dostali krátko pred štvrtou hodinou ráno varovné SMS správy. Úrady ich upozornili na možné nebezpečenstvo v súvislosti s aktivitami ruských dronov v blízkosti ich územia.
Útoky len pár metrov od hranice
Podľa portálu Ukrajinska pravda smerovali ruské útoky na prístavné mesto Izmajil, ktoré leží len niekoľko stoviek metrov od rumunskej hranice. Práve táto extrémna blízkosť vyvolala okamžitú reakciu NATO.
Rumunské úrady uviedli, že ruské sily obnovili útoky na civilnú infraštruktúru v oblasti pri rieke Dunaj. Drony sa pohybovali nebezpečne blízko rumunského vzdušného priestoru, čo si vyžiadalo rýchle bezpečnostné opatrenia.
Stíhačky v akcii, obrana pripravená strieľať
Do zásahu boli nasadené dve stíhačky F-16 z 86. leteckej základne vo Fetești. Paralelne s tým boli aktivované aj systémy protivzdušnej obrany pripravené okamžite reagovať.
Napriek napätej situácii armáda nezaznamenala narušenie rumunského vzdušného priestoru. Letecký poplach bol napokon odvolaný o 04:45.
Ministerstvo obrany zároveň zdôraznilo, že o vývoji situácie priebežne informuje spojenecké štruktúry NATO a zostáva s nimi v neustálom kontakte.
Opakujúce sa incidenty pri Dunaji
Útoky na Izmajil a širšiu oblasť Odessa nie sú ojedinelé. Ruské drony sa v tejto oblasti objavujú pravidelne a ich trosky už viackrát dopadli aj na rumunské územie.
Najviac zasiahnutou lokalitou je obec Plauru, ktorá leží priamo oproti Izmajilu na druhom brehu Dunaja. Blízkosť bojov tak robí z tejto oblasti jednu z najcitlivejších zón na celej východnej hranici NATO.