Magyar otvorene: Potrebujeme zmenu režimu, doteraz viedla zločinecká skupina: Vyjadril sa aj k spolupráci s V4

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku je potrebná zmena režimu, ktorý doposiaľ viedla „organizovaná zločinecká skupina“. Povedal to v pondelok predseda strany Tisza Péter Magyar na tlačovej konferencii. Jeho strana v nedeľňajších parlamentných voľbách získala podľa neúplných výsledkov ústavnú väčšinu v Národnom zhromaždení, informuje spravodajca v Budapešti.
„Zaväzujeme sa, že urobíme všetko pre to, aby prišla nová éra, lebo Maďari nehlasovali len za zmenu vlády, ale za úplnú zmenu režimu,“ povedal Magyar, podľa ktorého krajinu doposiaľ riadila organizovaná zločinecká skupina a zmena je určite potrebná.
Predseda strany Tisza vyjadril očakávanie, že zostavenie novej vlády bude trvať čo najkratšie a „bábkový prezident republiky“ Tamás Sulyok čo najskôr zvolá ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia. „Maďarsko má problémy, bolo okradnuté, zničené a urobili z neho najskorumpovanejšiu a najchudobnejšiu krajinu v EÚ,“ dodal Magyar.
138 z celkovo 199 mandátov
Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).
Prezidenta vyzval na rezignáciu
Péter Magyar, ktorého strana Tisza presvedčivo vyhrala nedeľné parlamentné voľby v Maďarsku, dnes znovu vyzval prezidenta Tamása Sulyoka, aby rezignoval. Prezident platí za spojencov doterajšej vládnucej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Niekdajšieho predsedu ústavného súdu Sulyoka maďarskí poslanci do úradu hlavy štátu zvolili vo februári 2024. Jeho funkčné obdobie je päťročné.
Ak by bola vôľa, chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky
Vláda maďarskej strany Tisza by rada posilnila spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii predseda strany Tisza Péter Magyar, ktorého strana v nedeľňajších parlamentných voľbách získala podľa neúplných výsledkov ústavnú väčšinu v Národnom zhromaždení, informuje spravodajca v Budapešti.
Magyar zdôraznil, že jeho zámerom je - ak bude vôľa a príležitosť - rozšíriť spoluprácu V4. „Existuje Slavkovský formát (platforma pre spoluprácu Česka, Rakúska a Slovenska) a Vyšehradská štvorka, ktorá by sa mohla spojiť, zlúčiť, a dokonca by sme mohli prizvať ďalšie členské štáty EÚ: Slovinsko a Chorvátsko,“ spresnil predseda Tiszy. Ako dodal, veľmi by si želal silnú strednú Európu v rámci silnej Európskej únie so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú, akými sú hospodárska a kultúrna spolupráca či infraštruktúrne prepojenia.