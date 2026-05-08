Investigatíva odhalila tajnú školu ruských agentov: Fungovať mala priamo na univerzite v Moskve

MOSKVA - Medzinárodné konzorcium novinárov zverejnilo investigatívu založenú na úniku viac ako 2000 interných dokumentov z Baumanovej Moskovskej štátnej technickej univerzity. Odhalili tam utajované oddelenie č. 4, kde sa školia budúci agenti vojenskej spravodajskej služby GRU. Inforumujú servery VSquare a The Guardian.

Štúdium je rozdelené do troch špecializovaných skupín. Najvýznamnejšia s kódom 093400 sa nazýva Špeciálna prieskumná služba. Vedúcim je podplukovník Kirill Stupakov, ktorý podľa investigatívy do júla 2025 velil jednotke GRU 45807. Nie je jasné, či je stále v aktívnej službe. Interné hodnotenia ho vykresľujú ako vzorného dôstojníka. Podľa telegramových četov, ktoré analyzoval Der Spiegel, je kritický voči vedeniu krajiny a na vojnu proti Ukrajine sa pozerá pesimisticky: sťažuje sa na ťažké straty a predpovedá, že vojna sa „pre nás skončí zle“.

Do výuky sú zapojení spravodajskí dôstojníci spojení s medzinárodnou kybernetickou kriminalitou. Napríklad bývalý veliteľ jednotky 26165 generál Viktor Netyško bol v USA obžalovaný zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016 a hacknutia údajov Demokratickej strany. Na Jurija Šikolenka sa vzťahujú sankcie Spojeného kráľovstva za organizovanie kybernetických útokov a Dmytro Velykorodnyj je špecialista na rádiologickú, chemickú a biologickú obranu.

Novinári popísali príbeh študenta Daniila Poršina, ktorý sa po ukončení štúdia v roku 2024 pridal k jednotke 26165 GRU. Je známa aj ako hackerská skupina FancyBear alebo APT28. V roku 2015 bola obvinená z hacknutia televízie TV5 Monde s cieľom vysielať džihádistickú propagandu, e-mailov volebného tímu Emmanuela Macrona a tiež inštitúcií spojených s organizáciou olympijských hier v Paríži v roku 2024.

Učebné osnovy zahŕňajú napríklad architektúru sietí Pentagónu, prácu s nástrojmi na zneužitie (Metasploit), vývoj vírusov a trójskych koňov, organizovanie DDoS útokov, kurzy experimentálnej psychológie, tvorbu manipulatívneho obsahu pre sociálne médiá a stratégie informačnej vojny. Súčasťou kurzov je odpočúvanie, používanie mikrofónov a inštalácia mini kamier v domácich spotrebičoch alebo odhaľovanie odpočúvacích zariadení pomocou ruského systému ST-031 Piranha. Interné správy dôstojníkov GRU však poukazujú napríklad na nedostatočnú schopnosť vykonať vzdialený sieťový útok.

Jeden zo šikovných študentov však posilnil jednotku 74455 v čiernomorskom meste Anapa, ktorú západné rozviedky poznajú ako Sandworm. Investigatíva odhalila aj prax zmeny identity pred ukončením štúdia. V marci 2024 si Ivan Makarov (spojený s hackerskou jednotkou 26165) oficiálne zmenil meno na Mark Fisher a dostal zodpovedajúcu sadu nových dokumentov. To naznačuje, že by mohol byť vyslaný na Západ pod falošnou identitou. Na investigatíve sa podieľali médiá Le Monde, Der Spiegel, The Insider, The Guardian, VSquare a Delfi. Ani univerzita, ani jej učitelia a študenti spomínaní v investigatíve nereagovali na žiadosti o vyjadrenie.

