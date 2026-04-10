Pentagón popiera, že by veľvyslancovi Vatikánu v USA vyčítal výroky pápeža

WASHINGTON - Americké ministerstvo obrany vo štvrtok poprelo tvrdenia, že si v januári tohto roka predvolalo vtedajšieho apoštolského nuncia v Spojených štátoch v súvislosti s vyjadreniami pápeža Leva XIV., ktoré sa vnímali ako kritika využívania vojenskej sily zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Informuje o tom agentúra AFP.
Spor USA a Vatikánu
Podľa portálu The Free Press, ktorý zdieľa spoločného vlastníka so stanicou CBS News, uštedril štátny tajomník ministerstva obrany USA pre politické záležitosti Elbridge Colby kardinálovi Christopheovi Pierreovi (80) „trpkú lekciu“. Colby údajne veľvyslancovi Svätej stolice v USA povedal, že Spojené štáty „majú vojenskú moc robiť si čo chcú a cirkev by urobila lepšie, keby sa pridala na ich stranu“.
Podľa portálu The Free Press bola atmosféra napätá, keď americký zástupca prirovnal súčasné napätie k avignonskému pápežstvu zo 14. storočia, kedy bola cirkev pod vplyvom francúzskej koruny. Táto narážka bola interpretovaná ako hrozba, že administratíva Donalda Trumpa by mohla podobne nátlakovo ovplyvňovať súčasné vedenie katolíckej cirkvi. V tomto kontexte sa spomínané obdobie (1309 – 1377) vníma ako historická paralela k snahe o podmanenie si nezávislosti Vatikánu, píše nemecký denník Bild.
Pápež kritizuje moc
Lev XIV., ktorý je zároveň vôbec prvým americkým pápežom, odsúdil vo svojom januárovom prejave „diplomaciu založenú na sile“ a vo veľkonočnom požehnaní vyzval „tých, čo majú moc vyvolávať vojny“, aby si „vybrali mier“. Ešte predtým, počas Veľkého týždňa, odsúdil „imperialistickú okupáciu sveta“ a vyslovil varovanie, že Boh odmieta modlitby „tých, ktorí vedú vojnu“.
Pentagón odmieta tvrdenia
Pentagón poprel verziu denníka The Free Press o januárovom stretnutí medzi Colbym a kardinálom Pierreom, ktorý skončil tento rok v marci vo funkcii apoštolského nuncia v Spojených štátoch. Pentagón označil na sieti X správy o spomínanom stretnutí za „značne zveličené a skreslené“, pričom naopak diskusiu označil za „úctivú a rozumnú“. „Diskutovali o širokej škále tém vrátane otázok morálky v zahraničnej politike, logiky národnej bezpečnostnej stratégie USA, ako aj Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a ďalších tém,“ uvádza sa v príspevku.
Brian Burch, úradujúci veľvyslanec USA vo Vatikáne, uviedol, že v stredu hovoril s Pierreom o januárovom stretnutí a že informovanie o ňom „nezodpovedá tomu, čo sa stalo“. „Kardinál dôrazne poprel mediálne vykreslenie svojho stretnutia s Colbym,“ povedal Burch. Stretnutie opísal ako „úprimné, ale veľmi srdečné“, cituje AFP.