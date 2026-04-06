Pápež Lev XIV. na záver veľkonočných osláv kritizoval krviprelievanie vo vojnách

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. dnes, na Veľkonočný pondelok, pred tisíckami ľudí na Svätopetrskom námestí v Ríme opätovne pranieroval krviprelievanie vo vojnách a v konfliktných oblastiach. Spomenul aj na svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel presne pred rokom, a označil ho za príklad viery a lásky, píše agentúra APA.
Pod žiariacim jarným slnkom pápež zakončil veľkonočné slávnosti, ktoré sa začali na Zelený štvrtok. Z Apoštolského paláca preniesol príhovor Regina Coeli a podľa APA vyzval na modlitby za národy sužované vojnou, za kresťanov prenasledované pre ich vieru a "za deti, ktorým je odopreté právo na vzdelanie". Lev XIV. tiež pripomenul svojho predchodcu Františka, ktorý bol podľa neho žiarivým príkladom viery a lásky.
V nedeľu, na Božiu hod veľkonočnú, prvý americký pápež slúžil veľkonočnej omši v Bazilike svätého Petra a predniesol svoje prvé tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu), v ktorej zopakoval svoju výzvu k svetovému mieru. Kto má v rukách zbrane, nech ich zloží, kto má moc vyvolať vojny, nech sa rozhodne pre mier, vyzval a upozornil, že si ľudia zvykajú na násilie a vzdávajú sa mu.