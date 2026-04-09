Smutný koniec pátrania: Na Špicbergoch pravdepodobne zahynul známy 70-ročný český lyžiar

LONGYEARBYEN - Na Špicbergoch pravdepodobne zahynul zhruba 70-ročný český lyžiar, po ktorom záchranári od pondelka pátrali ako po nezvestnom. Na svojom webe to oznámil úrad špicberského guvernéra s tým, že muž zrejme spadol do trhliny v ľadovci Skilfonna. Portál iDNES uviedol, že dostupné informácie naznačujú, že to bol známy polárnik a cestovateľ Miroslav Jakeš.
Čech, ktorý bol na sólo výprave, sa naposledy ohlásil 2. apríla. V pondelok potom úrad guvernéra dostal oznámenie, že muž je nezvestný. Ešte v pondelok záchranári do pátrania nasadili helikoptéru. Záchranná operácia sa skončila v stredu, keď úrady dospeli k záveru, že Čech je pravdepodobne mŕtvy. Teraz hľadajú telo.
Zahynul v trhline ľadovca Skilfonna
Predpokladá sa, že Čech zahynul v trhline ľadovca Skilfonna južne od horského hrebeňa Russefjella zhruba 150 kilometrov južne od špicberského správneho strediska Longyearbyen. Podľa úradu guvernéra mieril na Sörkapp, čo je špicberský južný cíp. Jakeš v máji 1993 došiel ako prvý Čech na lyžiach na severný pól a odvtedy tam bol asi dvadsaťkrát. Na svojom konte má aj rad ďalších výprav a preslávil sólovými expedíciami. Napríklad v roku 1986 ako prvý Čech vystúpil v zime sólovo na najvyššiu horu Južnej Ameriky - Aconcaguu. Pri zostupe takmer zahynul, omrzol a prišiel o prsty na nohách. Legendárny a svetoznámy bol v roku 1996 tiež jeho utajený prechod Grónska bez akéhokoľvek spojenia. Z jeho výprav vznikla séria filmov.