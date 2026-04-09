AKTUÁLNE Nemeckého neonacistu na úteku, ktorý sa stal ženou, chytila česká polícia

PRAHA - Česká polícia na základe európskeho zatykača zadržala v Karlovarskom kraji utečenú nemeckú pravicovú extrémistku Marlu Svenju Liebichovú, ktorá vlani nenastúpila do väzenia. Agentúre DPA to oznámilo štátne zastupiteľstvo v Halle. Česká polícia neskôr na otázku ČTK uviedla, že hľadanú osobu zadržali detektívi z oddelenia cieleného pátrania, ktorým sa prezývajú lovci lebiek. Liebichová bola pôvodne odsúdená ako muž Sven Liebich, ktorý si ale úradne zmenil pohlavie, podľa médií kvôli tomu, aby sa dostal do ženského väzenia. Liebichovú dopadla polícia zastupiteľstva v Halle pri Aši na Chebsku.
"Hľadanú osobu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu zadržali na území Českej republiky príslušníci oddelenia cieleného pátrania," povedal dnes ČTK hovorca policajného prezídia Ondrej Moravčík. Zadržanú ženu teraz odovzdajú nemeckým kolegom. Súd v Halle v roku 2023 vtedy ešte Liebicha poslal na rok a šesť mesiacov do väzenia zo štvania ľudu, ohovárania a urážky. S následným odvolaním neuspel. Muž si ale úradne zmenil pohlavie, a trest si tak mal odpykať v ženskej väznici v Saskej Kamenici (Chemnitz), kam ale vlani nenastúpil.
Prípad vyvolal v Nemecku diskusiu
Prípad vyvolal v Nemecku debatu o zákone o sebaurčení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Pomôcť mal predovšetkým transrodovým či nebinárnym osobám. Umožňuje totiž zmeniť úradný zápis o pohlaví bez psychologických posudkov a zdĺhavých súdnych konaní, stačí iba vyhlásenie na matričnom úrade. Rovnakým spôsobom možno zmeniť aj krstné meno.