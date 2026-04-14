Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

V Elyzejskom paláci zasahovala polícia: Vyšetrovanie sa týka eventovej agentúry

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - V Elyzejskom paláci v Paríži v utorok zasahovali príslušníci finančnej a protikorupčnej brigády (BFAC) justičnej polície. Ich zásah súvisí s vyšetrovaním agentúry na organizovanie podujatí, ktorá opakovane získavala zákazky pri prestížnych štátnych pietnych obradoch. S odvolaním sa na zdroj oboznámený s prípadom o tom informovala agentúra AFP.

Francúzsky satirický a investigatívny týždenník Le Canard enchaîné uviedol, že policajný zásah v rezidencii francúzskych prezidentov na ulici Faubourg-Saint-Honoré v centre Paríža sa uskutočnil v skorých ranných hodinách. Vyšetrovatelia podľa týždenníka preverujú, prečo bola spoločnosť Shortcut Events počas viac ako dvoch desaťročí opakovane vyberaná na organizovanie slávnostných aktov pri ukladaní pozostatkov významných osobností francúzskych dejín do parížskeho mauzólea Panteón.

Medzi osobnosťami, ktorých pietne akty firma zabezpečovala, boli aj príslušníci francúzskeho odboja z obdobia druhej svetovej vojny. Každé uloženie pozostatkov stálo štát približne dva milióny eur, uvádza týždenník vo svojom najnovšom vydaní. Elyzejský palác zatiaľ na žiadosti o reakciu neodpovedal, napísal denník Le Parisien. Tieto noviny však uviedli, že zamestnanci dobrovoľne odovzdali svoje počítače vyšetrovateľom, v súlade so žiadosťami vyšetrujúceho sudcu.

Spoločnosť Shortcut Events bola založená v roku 1996. V súčasnosti zamestnáva približne 30 ľudí. Okrem organizovania pietnych podujatí sa podieľala aj na otvorení centra Cité de la Francophonie vo Villers-Cotterêts v roku 2023 a na oslavách 80. výročia vylodenia spojencov na pláži Omaha v júni 2024. Organizovala aj podujatia pri príležitosti 10. výročia platnosti zákona z roku 2001, ktorý uznal otroctvo a obchod s otrokmi za zločin proti ľudskosti. Vo Francúzsku je známy ako Taubiraovej zákon.

Viac o téme: FrancúzskoPolíciaElyzejský palácVyšetrovanie
Nahlásiť chybu

Ďalšie zo Zoznamu