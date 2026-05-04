Mélenchon opäť v hre: Štvrtá kandidatúra na prezidenta Francúzska

PARÍŽ - Jean-Luc Mélenchon, líder francúzskej krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), v nedeľu potvrdil, že v roku 2027 bude opäť kandidovať na funkciu prezidenta. Bude to jeho štvrtá kandidatúra na túto najvyššiu štátnu funkciu, informuje o tom agentúra AFP.
Mélenchon varuje pred krízami a vojnou
V rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu TF1 Mélenchon vyzval na spoločný postup so Španielskom proti vojne, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. „Sme ohrození rozsiahlou vojnou, sme ohrození dramatickou zmenou klímy a teraz sa ešte blíži hospodárska a sociálna kríza,“ povedal 74-ročný politik. Za svojho hlavného súpera v prezidentských voľbách považuje krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN). „Myslím si, že ich jednoznačne porazíme,“ konštatoval Mélenchon.
RN má možných dvoch kandidátov
Prezidentským kandidátom Národného zhromaždenia bude buď 57-ročná šéfka poslaneckého klubu RN Marine Le Penová, alebo predseda strany, 30-ročný Jordan Bardella. Le Penovej môže zabrániť v kandidatúre rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý by mal svoj verdikt vyniesť 7. júla 2026. Parížsky trestný súd uznal Le Penovú a RN za vinných zo sprenevery takmer sedem miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokoch 2004 - 2016. Odsúdil ju na štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne, a pokutu 300.000 eur. Zároveň jej vymeral päťročný zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Le Penová vinu odmieta a odvolala sa. Tiež vyhlásila, že ak odvolací súd tento zákaz nezruší, o post hlavy štátu sa v roku 2027 uchádzať nebude.
Niektorí odborníci sa domnievajú, že Mélenchon by sa mohol prvýkrát dostať do druhého kola, ak by sa hlasy voličov preferujúcich politický stred rozdelili medzi niekoľkých kandidátov. Mélenchon skončil vo voľbách v rokoch 2012 a 2017 na štvrtom mieste a v ostatných voľbách v roku 2022 bol tretí.
Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 11. apríla 2027. Tieto voľby sú mimoriadne dôležité, pretože súčasný prezident Emmanuel Macron už podľa francúzskej ústavy nemôže kandidovať na tretie funkčné obdobie po sebe.