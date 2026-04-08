Auto smrti pohltili plamene: VIDEO Šialená záchranná akcia v poslednej chvíli, svedkovia riskovali vlastné životy!

PETALING JAYA – Stačilo pár sekúnd a tragédia by bola dokonaná. V malajzijskom meste Petaling Jaya sa v utorok odohrala dráma, ktorú náhodní svedkovia prirovnávajú k akčnému filmu. 84-ročná vodička po hrozivej nehode zostala uväznená v prevrátenom aute, ktoré začalo dymiť. Keď ju trojica odvážnych mužov vytiahla do bezpečia, vozidlo pohltili obrovské plamene. Z auta nezostalo takmer nič.
Dôchodkyňa mala za sebou bežný deň – práve vysadila svojho manžela na klinike a vracala sa domov, keď došlo k nešťastiu. Jej vozidlo vyletelo z cesty, prevrátilo sa na strechu a skončilo na trávnatom okraji cesty. Situácia vyzerala beznádejne. Z vraku sa začal valiť hustý dym a staršia pani zostala zakliesnená vo vnútri.
V tej chvíli sa prejavila obrovská ľudskosť. K autu okamžite pribehli traja náhodní okoloidúci – Malajzijčan, Ind a Číňan. Napriek hroziacemu nebezpečenstvu výbuchu sa im spoločnými silami podarilo vypáčiť dvere vodičky. 84-ročnú ženu, ktorá bola po celý čas pri vedomí, opatrne vytiahli von a odniesli na trávu do bezpečnej vzdialenosti.
Sotva starenku položili na zem, vozidlo pohltilo ohnivé peklo. „Auto bolo zničené na 95 percent,“ uviedol hovorca hasičov Ahmad Mukhlis Mukhtar, ktorého jednotka dorazila na miesto do piatich minút. Plamene a hustý čierny dym siahali vysoko do neba, no babička už bola v bezpečí.
Záchranári po príchode zistili, že seniorka vyviazla z nehody so zlomeninou pravej ruky a drobnými poraneniami na tvári. Previezli ju do nemocnice Sungai Buloh, kde ju čaká posledná operácia ruky. Dcéra zachránenej ženy neskrývala obrovské dojatie a vďačnosť mužom, ktorí neváhali riskovať svoje životy. „Moja mama sa má dobre a čoskoro ju prepustia domov,“ odkázala hrdinom