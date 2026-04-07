Pokus o vraždu bezdomovca! Súd uložil chlapcom tresty

PRAHA - Sedem, šesť a päť rokov väzenia dnes pražský mestský súd uložil neprávoplatne trojici maloletých mladíkov z Prahy kvôli vlaňajšiemu pokusu o vraždu bezdomovca. Podľa obžaloby sa na útoku dohodli na sociálnej sieti a dvaja z chlapcov sa potom nechali najať na zbitie mladého muža, ktorému spôsobili ťažkú ujmu na zdraví. Najstaršieho z obžalovaných, ktorý má ruské občianstvo, súd navyše potrestal päťročným vyhostením z Česka. Podľa sudkyne boli činy mimoriadne brutálne.
Mladistvým páchateľom hrozí najviac päť rokov väzenia. Pri čine, za ktorý by dospelý mohol dostať výnimočný trest, môže však súd zvážiť, či neuložiť trest v prísnejšej sadzbe päť až desať rokov. A práve táto situácia nastala u študenta strednej školy a jeho nezamestnaného vrstevníka, ktorí sa ako šestnásťroční zúčastnili oboch útokov opísaných v obžalobe.
"Zavrhnutiehodné násilie bez predchádzajúceho konfliktu. Buď len pre radosť niekomu ublížiť a aby som sa nahral a mohol sa prezentovať, aký som macher, že viem niekoho zbiť, alebo pre peniaze za nájomné zbitie. To je niečo také odporné, že možno ťažko dospieť k záveru, že by bolo možné dospieť k náprave miernejším opatreniam, "konštatovala predsedníčka senátu pražského mestského súdu Katarína Hayes. Najprísnejší trest dostal chlapec, ktorý bol pri útokoch podľa verdiktu najbrutálnejší a mieril obetiam na hlavu.