Štefan Agh nemusí zaplatiť pokutu 5-tisíc eur: Súd rozhodol o jeho nemajetnosti, sťažnosť je možná

PEEZINOK - Právoplatne odsúdený Štefan Agh, ktorý si za kauzu televíznych zmeniek odpykáva 13-ročný trest väzenia, nemusí zaplatiť peňažný trest vo výške 5000 eur. Dôvodom je nemajetnosť odsúdeného, vysvetlila predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamela Záleská. Procesné strany si ponechali lehotu na prípadné podanie sťažnosti proti štvrtkovému rozhodnutiu súdu.
ŠTS uznal Agha v októbri 2021 za vinného zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom. Okrem 13-ročného trestu odňatia slobody mu vtedy uložil aj ochranný dohľad a peňažný trest vo výške 5000 eur, v prípade jeho nezaplatenia náhradný päťmesačný trest.
Odsúdený sa v minulosti domáhal povolenia odkladu výkonu trestu i peňažného trestu. Odvolával sa na pochybenie niekdajšieho právneho zástupcu, ktorý v zákonnej lehote nepodal proti rozsudku ŠTS odvolanie. Na Najvyšší súd SR sa v tejto súvislosti obrátil s dovolaním, ktoré však bolo odmietnuté.
ŠTS odsúdeného v minulosti dvakrát vyzval, aby uhradil uložený peňažný trest. Agh žiadal súd o upustenie od tejto povinnosti. Argumentoval aj okolnosťami súvisiacimi s nadobudnutím právoplatnosti pôvodného rozsudku. Poukázal na svoju nemajetnosť a skutočnosť, že v minulosti prešiel osobným bankrotom. Agh v minulosti poprel vinu a vyhlásil, že žiadne zmenky TV Markíza v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval. V samostatnom konaní odsúdili súdy v kauze zmeniek na 19-ročné tresty väzenia aj podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého politika a podnikateľa Pavla Ruska.