Utorok7. apríl 2026, meniny má Zoltán, zajtra Albert

Voľby v Slovinsku: Volebná komisia oficiálne potvrdila výsledky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ĽUBĽANA - Slovinská Národná volebná komisia (DVK) v utorok oficiálne potvrdila konečné výsledky marcových parlamentných volieb. Zamietla formálnu žiadosť Demokratickej strany (SDS), ktorá spochybnila dôveryhodnosť volebných procesov, pričom sa odolávala na údajne nezrovnalosti. Prezidentka Slovinska Nataša Pircová Musarová zrejme zvolá inauguračné zasadnutie novozvoleného Národného zhromaždenia na piatok, píše správa agentúry STA.

V hlasovaní 22. marca zvíťazilo vládne Hnutie Sloboda (GS), ktoré získalo 29 z 90 kresiel v parlamente. Nasleduje SDS s 28 kreslami. Koalícia Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus má deväť kresiel. Po šesť kresiel získali Sociálni demokrati a Demokrati, zatiaľ čo strana Pravda a spoločná listina Ľavice a Vesny majú po päť kresiel. V súčasnosti prebiehajú rokovania o vytvorení koalície, pričom líder GS a premiér Robert Golob vyzýva na bipartitnú vládu národnej jednoty.

Odmietli žiadosť SDS

DVK pred potvrdením oficiálnych výsledkov preskúmala a následne odmietla žiadosť SDS v súvislosti s údajnými nezrovnalosťami v parlamentných voľbách. SDS tvrdila, že pri hlasovaní Slovincov žijúcich v Buenos Aires došlo k porušeniam postupov, spolu s SD tiež napadli priebeh hlasovania s odvolaním sa na nesprávne zapečatené volebné urny, nezákonné označenie volebných miestností a nedostatky v zozname voličov.

SDS už pred voľbami napadla predčasné hlasovanie a požadovala, aby bolo 24 miest predčasného hlasovania vyhlásených za nezákonné. V prípade hlasovacích lístkov z Argentíny, ktoré boli predmetom najnovšej sťažnosti zo strany SDS, komisia poznamenala, že volebné materiály úspešne dorazili do Argentíny, o čom podľa nej svedčí vrátenie mnohých poštových hlasovacích lístkov.

DVK pripustila, že niektorí voliči možno nedostali svoje volebné materiály včas, no takéto logistické zdržania sú podľa nej bežným javom pri voľbách. Dotknuté osoby mali naďalej možnosť odovzdať svoj hlas osobne a na miestnych diplomatických a konzulárnych zastupiteľstvách. Členovia komisie tiež poukázali na nedostatok konkrétnych údajov v SDS. Strana neuviedla počet voličov, ktorým mali byť údajne porušené práva. DVK odmietla tvrdenia, že obálky s hlasovacími lístkami, ktoré voliči poslali poštou, boli počas otvorené alebo s nimi bolo manipulované, informuje STA.

Viac o téme: VoľbyVýsledkySlovinsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bulharsko žiada Európsku úniu
Bulharsko žiada Európsku úniu o pomoc: Ide o boj proti zasahovaniu do volieb
Zahraničné
Voľby v Maďarsku: Poštou
Voľby v Maďarsku: Poštou zo zahraničia chce voliť takmer pol milióna voličov
Zahraničné
Prezident Slovenskej republiky Peter
Pellegrini reaguje na zmenu volieb: Hlasovanie zo zahraničia musí zostať dostupné
Domáce
FOTO Maďarský premiér Viktor Orbán
VOĽBY v Maďarsku môžu rozhodnúť o ďalších krokoch EÚ: Čo nastane po výhre Orbána? Brusel pripravil 5 scenárov vývoja
Zahraničné

Odporúčame

Zoznam TV

Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 11 vodičov pod vplyvom alkoholu
Správy
Tlačová konferencia SaS: Ficovej Potemkinovej dedine pri Šuranoch neverí už ani Taraba
Správy
Slovo ako dedičstvo spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej
Správy

Domáce správy

Ojedinele je na Slovensku mierne až výnimočné sucho, informujú meteorológovia
Domáce
ŠÚKL hlási VÝPADOK kľúčových liekov, potrvá mesiace! Zasiahnutá je celá Európa
Domáce
Polícia v Žilinskom kraji odhalila 11 vodičov pod vplyvom alkoholu
Domáce
Hviezdoslavovo námestie v Bratislave čaká veľká obnova: Viac zelene, tieňa aj nových stromov
Bratislava

Zahraničné

AKTUÁLNE Pri izraelskom konzuláte hlásia STREĽBU! Údajne sú mŕtvi a ranení, CHAOS na mieste
Zahraničné
Voľby v Slovinsku: Volebná komisia oficiálne potvrdila výsledky
Zahraničné
Paralýza zahraničnej politiky EÚ podnecuje výzvy na zásadnú reformu
Zahraničné
Ďalšie železničné NEŠŤASTIE: Po nehode rýchlovlaku hlásia obeť a množstvo zranených! Na miesto smeruje minister
Zahraničné

Prominenti

Stopka pre Kanyeho Westa v Británii? Vláda zvažuje povolenie jeho vstupu do krajiny!
Zahraniční prominenti
Erika Barkolová si užíva nádherné chvíle: Odhalené telo a dobrá spoločnosť!
Domáci prominenti
Ubehol rok od smrti Aničky Slováčkovej: Dáda sa prehrabáva v krabiciach a... na toto nemá silu!
Zahraniční prominenti
Ján Koleník ukázal rodinu a žiadal o odpustenie: Moji zlatí...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Američanka našla poklad po starej mame zo Slovenska: Nastal nečakaný PROBLÉM! Teraz prosí Slovákov o pomoc
Zaujímavosti
NAJBOHATŠÍ muž sveta na 90 minút? Pozrite sa, ako dopadol Američan, ktorý našiel na konte ROZPRÁVKOVÝ MAJETOK!
Zaujímavosti
Dôkaz, na ktorý sme čakali desaťročia: ČIERNE DIERY sa správajú presne tak, ako predpovedal GÉNIUS
Zaujímavosti
Miesto posledného odpočinku premenili na BRLOH: VIDEO Mysleli si, že ich nikto nevidí! Žena ich natočila IN FLAGRANTI
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Obmedzenia budú pri Žiline aj na východe, pozrite si obchádzky!
Národniari idú tvrdo po zneužívaní umelej inteligencie: Za "deepfake" má po novom hroziť basa!

Šport

Dôležitá správa pre Nemca a celé New Jersey: V klube sa rozhodli pre zásadný krok
NHL
Lukaku by sa mal do Neapola vrátiť budúci týždeň, trest ho určite neminie: Vie, že to bude mať následky
Serie A
Vďaka zo srdca rodine, trénerom, fanúšikom: Miláčik Arsenalu oznámil veľkú správu, niet cesty späť
Anglicko
Slovan prelomil neuveriteľnú kliatbu: Priznám sa, že som o tejto sérii ani nevedel
Tipsport liga

Auto-moto

Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Zaujímavosti
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Zákonník práce
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Rady, tipy a triky
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Motivácia a inšpirácia
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

WhatsApp hovory sa čoskoro výrazne zlepšia. Ak často telefonuješ v hluku, toto ťa bude zaujímať
Správy
Rusko si strelilo do vlastnej nohy. V snahe ovládnuť internet uvrhlo časť krajiny do digitálneho chaosu
Správy
Euro-Office mal byť európskou odpoveďou na Microsoft Office. Projekt, ktorý mal ukázať suverenitu EÚ, sa rýchlo zamotal
Správy
Pri stavbe školy objavili stavbári pravdepodobne najväčší posvätný areál v celej Rímskej ríši
História

Bývanie

5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness

Pre kutilov

Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Záhrada
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa

Stream naživo

Zahraničné celebrity
Táto kráska roky patrí k najväčším sexsymbolom sveta: Teraz však preberajú pozornosť jej dcéry, uhádnete, o koho ide?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
ŠÚKL hlási VÝPADOK kľúčových liekov, potrvá mesiace! Zasiahnutá je celá Európa
Zahraničné
AKTUÁLNE Pri izraelskom konzuláte hlásia STREĽBU! Údajne sú mŕtvi a ranení, CHAOS na mieste
Domáce
Dráma na pumpe v Malackách: Arogancia na ceste skončila PÄSŤAMI, vodič autobusu sa neovládol! Okamžitá DOHRA
Domáce
MIMORIADNE Súd rozhodol o extrémistovi Bombicovi: Ešte dnes poputuje na slobodu!

Ďalšie zo Zoznamu