Voľby v Slovinsku: Volebná komisia oficiálne potvrdila výsledky

ĽUBĽANA - Slovinská Národná volebná komisia (DVK) v utorok oficiálne potvrdila konečné výsledky marcových parlamentných volieb. Zamietla formálnu žiadosť Demokratickej strany (SDS), ktorá spochybnila dôveryhodnosť volebných procesov, pričom sa odolávala na údajne nezrovnalosti. Prezidentka Slovinska Nataša Pircová Musarová zrejme zvolá inauguračné zasadnutie novozvoleného Národného zhromaždenia na piatok, píše správa agentúry STA.
V hlasovaní 22. marca zvíťazilo vládne Hnutie Sloboda (GS), ktoré získalo 29 z 90 kresiel v parlamente. Nasleduje SDS s 28 kreslami. Koalícia Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus má deväť kresiel. Po šesť kresiel získali Sociálni demokrati a Demokrati, zatiaľ čo strana Pravda a spoločná listina Ľavice a Vesny majú po päť kresiel. V súčasnosti prebiehajú rokovania o vytvorení koalície, pričom líder GS a premiér Robert Golob vyzýva na bipartitnú vládu národnej jednoty.
Odmietli žiadosť SDS
DVK pred potvrdením oficiálnych výsledkov preskúmala a následne odmietla žiadosť SDS v súvislosti s údajnými nezrovnalosťami v parlamentných voľbách. SDS tvrdila, že pri hlasovaní Slovincov žijúcich v Buenos Aires došlo k porušeniam postupov, spolu s SD tiež napadli priebeh hlasovania s odvolaním sa na nesprávne zapečatené volebné urny, nezákonné označenie volebných miestností a nedostatky v zozname voličov.
SDS už pred voľbami napadla predčasné hlasovanie a požadovala, aby bolo 24 miest predčasného hlasovania vyhlásených za nezákonné. V prípade hlasovacích lístkov z Argentíny, ktoré boli predmetom najnovšej sťažnosti zo strany SDS, komisia poznamenala, že volebné materiály úspešne dorazili do Argentíny, o čom podľa nej svedčí vrátenie mnohých poštových hlasovacích lístkov.
DVK pripustila, že niektorí voliči možno nedostali svoje volebné materiály včas, no takéto logistické zdržania sú podľa nej bežným javom pri voľbách. Dotknuté osoby mali naďalej možnosť odovzdať svoj hlas osobne a na miestnych diplomatických a konzulárnych zastupiteľstvách. Členovia komisie tiež poukázali na nedostatok konkrétnych údajov v SDS. Strana neuviedla počet voličov, ktorým mali byť údajne porušené práva. DVK odmietla tvrdenia, že obálky s hlasovacími lístkami, ktoré voliči poslali poštou, boli počas otvorené alebo s nimi bolo manipulované, informuje STA.