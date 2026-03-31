Voľby v Maďarsku: Poštou zo zahraničia chce voliť takmer pol milióna voličov

BUDAPEŠŤ - Na hlasovanie poštou v maďarských parlamentných voľbách sa celosvetovo zaregistrovalo celkom 496.394 Maďarov, zatiaľ čo v zozname voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí figuruje celkom 72.061 osôb. Spravodajcu v Budapešti o tom informovalo Tlačové oddelenie Národného volebného úradu (NVI).
NVI pripomenul, že v zmysle maďarskej ústavy je podmienkou účasti na parlamentných voľbách maďarské štátne občianstvo. Poštou môžu hlasovať Maďari bez trvalého pobytu v Maďarsku, teda príslušníci maďarskej menšiny žijúcej v zahraničí vrátane Slovenska. K tomu však musia byť vopred zaregistrovaní v zozname voličov. Nevolia kandidátov jednomandátových obvodov, ale dostávajú iba hlasovací lístok pre celoštátnu kandidátku politických strán. Termín na podanie žiadosti k voľbám uplynul 18. marca 2026 o 16.00 h SEČ.
Na otázku TASR, zhruba koľko Maďarov žijúcich na Slovensku sa zapojí do maďarských parlamentných voľbách v rámci uvedených podmienok, NVI odpovedalo, že nad rámec už poskytnutých celosvetových počtov nemôže poskytnúť ďalšie údaje