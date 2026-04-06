VAROVANIE expertov: Keď Rusko zaútočí na Európu, pomoc od USA je otázna! Využije to Putin?

LONDÝN – To, čoho sa obáva celá Európa od invázie na Ukrajinu, naberá medzi expertmi a analytikmi reálne kontúry. Rusko je najväčšia krajina sveta a súčasná situácia na svetovej politickej scéne mu v podstate hrá do kariet. Nečakaný spor sa rysuje ako ideálna príležitosť na útok a prienik do Európy.
Ani pre Moskvu to z pohľadu dnešnej situácie na medzinárodnom poli nevyzerá najlepšie. Rusko stále bojujú na Ukrajine, no problémy zažívajú aj západní spojenci. Veľmi prekvapivé a rozdielne názory amerického prezidenta Trumpa a spojeneckých krajín NATO spôsobujú vyššiu mieru nestability v rámci tohto spoločenstva. Experti sa obávajú, že práve toto by mohol využiť ruský prezident Vladimir Putin.
Spory s Trumpom sa môžu Európe vypomstiť
Takéto úvahy by pred niekoľkými rokmi vyzerali ako z vymysleného príbehu, no dnes sa javia ako reálny postup v prípade svetových lídrov. Pokiaľ chce Putin získať kontrolu nad väčšou časťou Európy, podľa expertov má práve teraz na to ideálnu príležitosť.
Najväčší problém súčasného NATO vyvolal samotný prezident USA. Trump už nejaký čas požaduje od všetkých členov vyššie výdavky na obranu a v prípade nesúhlasu hrozil dokonca ich vystúpením zo štruktúr Aliancie.
Okrem toho tu bolo ešte v minulom roku cítiť tlaky na americké prevzatie Grónska od dánskeho kráľovstva. Od začiatku apríla navyše vznikajú ďalšie nezhody, keď sa Trump sťažuje, že mu európski spojenci odmietajú pomôcť vo vojne proti Iránu. Preto nie je žiadnym prekvapením, keď v jednom z rozhovorov spomenul možný odchod USA z NATO. Alianciu okrem toho nazval "papierovým tigrom".
"Kremeľ môže využiť túto príležitosť. Putinovi sa doslova ponúka vyvolať nejakú krízu alebo konflikt na inom mieste v Európe (ako Ukrajina), aby získal väčší vplyv na ukončenie vojny na Ukrajine," hovorí nemenovaný diplomat.
K otvorenému konflikt zrejme nepríde
Spomína však aj to, že na ďalší otvorený konflikt, ktorý by prebiehal súčasne s Ukrajinou, nemá Rusko dosť síl. "Je tu ale priestor pre iné formy eskalácie. Napríklad kybernetické útoky alebo dezinformačnú kampaň. Nežijeme v čase mieru," doplnil.
Najviac to však vystihol bývalý poradca britskej vlády Peter Ricketts. Poukázal totiž na to, čo sa ostatní zrejme boja vysloviť: "Už sa nemôžeme spoliehať na USA, ktoré boli vždy na našej strane."
I keď od roku 2023 platí pre prezidenta USA zákon, ktorý mu zakazuje jednostranné vystúpenie z NATO, "Trumpovi by stačilo, len oznámenie o plánoch na odchod a vznikol by chaos v celej Aliancii".