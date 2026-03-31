Neuveriteľný útek v priamom prenose: Žena v putách predviedla akrobatický kúsok! Policajti neverili vlastným očiam

MICHIGAN - Policajná hliadka v americkom Michigane zažila poriadnu hanbu, ktorú vďaka sociálnym sieťam sledoval celý svet. Kým muži zákona svedomito prehľadávali podozrivé vozidlo, zadržaná žena v putách predviedol kúsok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani slávny Houdini. Blondínka sa cez pootvorené okienko policajného auta vysúkala na slobodu a zmizla v uliciach skôr, než si niekto niečo všimol.
Celý incident sa začal celkom nenápadne, keď policajti kontrolovali auto zaparkované pri opustenej firme. Po tom, čo pomocou skenera odtlačkov identifikovali ženu na sedadle spolujazdca, zistili, že porušila podmienku a čaká na ňu zatykač. Nasadili jej putá, ruky skončili za chrbtom a blondínka putovala na zadné sedadlo policajného auta.
V tom momente sa však začalo video, ktoré sa stalo okamžite virálnym. Na záberoch je vidieť, ako žena s rukami v putách podozrievavo sleduje okolie cez pootvorené zadné okienko. Keď usúdila, že policajti sú dostatočne zamestnaní, hlavou napred sa začala súkať von. Napriek putám na rukách šikovne spustila nohu na asfalt a v priebehu pár sekúnd odšprintovala preč.
Blamáž vyvrcholila v momente, keď sa jeden z dôstojníkov konečne vrátil k služobnému vozidlu. Kamera zachytila, ako policajt nič netušiac zaklepal na zadné sklo, aby skontroloval zadržanú. Čakalo ho však len prázdne sedadlo. V ten moment sa spustilo masívne pátranie, ktoré však do pondelka večera neprinieslo žiadny výsledok.
Z väzenského auta rovno do cudzieho domu?
Polícia sa domnieva, že drzá blondínka nestrácala čas ani po úteku. Len 40 minút po tom, čo zmizla z dohľadu hliadky, nahlásil obyvateľ neďalekej štvrte pokus o vlámanie do domu. Podľa vyšetrovateľov je hlavnou podozrivou práve hľadaná žena.
Okrem pôvodného porušenia podmienky tak teraz čelí oveľa vážnejším obvineniam. „Žena teraz čelí ďalším obvineniam z úteku pred policajným dôstojníkom a z trestného činu vlámania do obydlia,“ uviedli úrady. Polícia už pripravuje ďalšie zatykače, ktoré zahŕňajú útek z väzby, vniknutie do objektu a krádež. Video z jej akrobatického kúsku nateraz slúži ako hlavný dôkazový materiál a zároveň ako memento pre policajtov, aby nabudúce poriadne zatvárali okná.