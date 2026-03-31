ONLINE Iránsky útok zasiahol kuvajtský tanker v Dubaji! Izrael dosiahol viac než polovicu svojich cieľov

DUBAJ - Iránsky útok v noci na dnes zasiahol kuvajtský tanker kotviaci v Dubaji, spôsobil požiar a hroziaci únik ropy do mora. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, podľa ktorých nebol pri útoku nikto zranený. Štyria ľudia naproti tomu utrpeli v Dubaji zranenia po páde nešpecifikovaných trosiek spôsobenom protivzdušnou obranou. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
6:47 Spojené štáty v noci na utorok zaútočili na veľký muničný sklad v iránskom meste Isfahán, napísal denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Informuje správa agentúr DPA a AFP.
6:16 Palestínska samospráva (PA) odsúdila v pondelok prijatie návrhu zákona v izraelskom parlamente, ktorý umožní popravovať Palestínčanov obvinených zo smrtiacich útokov na Izraelčanov, a nazvala túto legislatívu „nebezpečnou eskaláciou“. Schválenie zákona kritizovalo aj militantné hnutie Hamas, píše správa agentúry AFP.
6:12 Štyria izraelskí vojaci zomreli a dvaja boli zranení pri strete s členmi hnutia Hizballáh na juhu Libanonu, uviedla podľa spravodajského webu Times of Israel izraelská armáda. Ide o najväčšiu izraelskú stratu od začiatku invázie do Libanonu v polovici tohto mesiaca. Izrael celkovo v marci v bojoch proti militantnému hnutiu na juhu susednej krajiny prišiel o desať príslušníkov svojho vojska.
6:10 Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že rešpektuje právo Izraela schvaľovať vlastné zákony po tom, čo tamojší parlament prijal legislatívny návrh, ktorý umožní popravovať Palestínčanov obvinených zo smrtiacich útokov na Izraelčanov. Informuje správa agentúry AFP.
6:05 Priznanie Ukrajiny, že na Blízky východ posiela svojich expertov, „predstavuje aktívnu účasť na vojenskej agresii proti Iránu“, uviedol v pondelok v liste stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Íravání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za úspech, z ktorého vzišlo viacero bezpečnostných dohôd. Informuje správa agentúry Reuters a televízia NBC News.
6:00 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Newsmax v pondelok uviedol, že Izrael vo vojne proti Iránu dosiahol už viac ako polovicu svojich cieľov. Harmonogram pre ukončenie vojenských operácií však stanoviť odmietol, píše správa agentúry AFP.
Útok hlási aj Saudská Arábia
"Tanker bol v momente incidentu úplne naplnený. Útok spôsobil hmotné škody na trupe lode, požiar na palube a hrozí únik ropnej škvrny do okolitých vôd, "citovala kuvajtská agentúra Kuna vyhlásenie tamojšej ropnej spoločnosti KPC. Na Dubaj mieril aj ďalší útok, s ktorým si poradila protivzdušná obrana. Padajúce trosky však spôsobili požiar v jednom z domov, ktorý bol našťastie prázdny. Ľahko pritom zranili štyroch ľudí v okolí budovy.
Útok hlási aj Saudská Arábia, ktorej ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters informovalo o zneškodnení troch balistických striel mieriacich na región okolo metropoly Rijádu. Údery na krajiny Arabského polostrova zamerané na americké základne, energetické zariadenia, lode či ďalšie objekty podniká Irán a jeho spriatelené organizácie v odvete za americko-izraelské údery. Tie na konci februára začali vojnu, v dôsledku ktorej zomreli tisíce ľudí a ktorá ohrozuje globálne dodávky ropy a plynu, spôsobuje nedostatok zásob hnojív a narúša leteckú dopravu.